Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (Nghệ An): Điều chỉnh dự án, sẽ cưỡng chế để bảo vệ thi công

Điều chỉnh dự án vì người dân phản đối, chậm tiến độ

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trương Thế Hưng, Trưởng BQL dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, ngày 30/11 vừa qua, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bỏ hạng mục phân khu trong dự án.

Theo đó, trên cơ sở đối thoại, làm việc với người dân thôn Phúc Điền, xã Hưng Tây của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An; qua rà soát xử lý kiến nghị của người dân, đặc biệt là ý kiến người dân lo ngại về việc Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (là nghĩa trang đa hình táng), có khu Hung táng và Táng (chôn) một lần sẽ ảnh hưởng đến môi trường sau này như nguồn nước, hướng gió, HĐQT và lãnh đạo Công ty Phúc Lạc Viên đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho bỏ hạng mục hung táng và táng một lần của dự án. Như vậy, toàn bộ dự án chỉ còn khu hỏa táng, cát táng và khu chôn cất hài cốt sau khi được hỏa táng.

Nếu UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận với đề xuất này, dự án sẽ chuyển 4,79ha diện tích này sang hình thức cát táng (tương đương 6.300 phần mộ). Ông Hưng cho biết thêm, thực tế quá trình triển khai thi công tại đây, gặp rất nhiều khó khăn như thời tiết, đá ngầm và một số người dân thôn Phúc Điền, thôn Đại Huệ của xã Hưng Tây phản đối, lo ngại về môi trường, giải phóng mặt bằng, quyền lợi trên đất… khiến dự án bị chậm tiến độ rất lớn.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường cho rằng, việc một số cá nhân lên án việc xây dựng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, trong đó đáng quan ngại khi đã có dấu hiệu việc các tổ chức phản động nước ngoài câu kết với một số phần tử chống đối việc xây dựng nghĩa trang. Các phần tử này xem đây là cái cớ để đưa các thông tin chống đối, phá hoại, gây rối. Mục đích đưa thông tin sai về dự án là để xuyên tạc, phản đối các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư, được chấp thuận đầu tư từ năm 2017, với tổng mức đầu tư 465,32 tỷ đồng, trên diện tích xây dựng 78,47ha. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu trong việc mai táng của người dân thành phố Vinh và vùng phụ cận, thuộc quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015. Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư, đánh giá tác động môi trường và các thủ tục về đất đai. UBND huyện Hưng Nguyên đã giải phóng mặt bằng đợt 1 được hơn 32,7ha và bàn giao mốc cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn, ngoài việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, một số bộ phận người dân xã Hưng Tây có kiến nghị, băn khoăn, lo ngại về vấn đề môi trường, chưa đồng thuận triển khai dự án. Thậm chí, có thời điểm người dân còn mang chăn chiếu, mùng mền ra công trường dựng lán trại để phản đối việc thi công khiến chủ đầu tư phải ban hành Công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Hưng Nguyên vào cuộc điều tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi cố tình chống phá, gây trở ngại cho việc thi công dự án.

Sẽ tiến hành bảo vệ thi công nếu có sự cản trở

Trước tình hình này, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân để tập trung giải quyết liên quan đến 4 nhóm vấn đề chính gồm: Chủ trương quy hoạch, quy trình thủ tục, môi trường, đất đai giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã lập ra 2 tổ công tác liên ngành xác minh, rà soát kiểm tra khoảng cách an toàn môi trường, quy trình thủ tục lĩnh vực tài nguyên môi trường dự án.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Nguyễn Trường Giang cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của hai tổ công tác liên quan đến khoảng cách xây dựng và khoảng cách đảm bảo về môi trường, ngày 09/11 vừa qua UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp, nghe báo cáo kết quả. Theo đó, căn cứ vào chi tiết tỉ lệ xây dựng 1/500 dự án đã được phê duyệt, kết quả đối chiếu bảng so sánh theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD của Bộ Xây dựng, khoảng cách từ các khu chôn cất và lò hỏa táng trong Công viên sinh thái Vĩnh Hằng đến khu dân cư Phúc Điền nói riêng và các khu dân cư khác đều đảm bảo quy chuẩn hiện hành.

Ngoài ra, về lĩnh vực tài nguyên môi trường, qua rà soát cho thấy, trước khi thực hiện dự án, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã họp cộng đồng dân cư, tham vấn các vấn đề về môi trường của dự án theo đúng quy định của pháp luật. Các tác động đến môi trường của dự án và các biện pháp giảm thiểu tương ứng của dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây đã được Hội đồng thẩm định theo Quyết số 590/QĐ-STNMT ngày 2/10/2019 của Sở TN&MT thẩm định và đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 26/9/2019.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An khẳng định, việc thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường, dự án còn đáp ứng đầy đủ điều kiện môi trường, khoảng cách địa lý tối thiểu đến khu dân cư tập trung theo các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Đồng thời dự án cũng phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong một diễn biến khác, nguồn tin riêng của phóng viên báo CAND được biết, khi nhà đầu tư và các ban, ngành, chính quyền địa phương của tỉnh Nghệ An đã nỗ lực tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của nhân dân trong quá trình triển khai dự án, nhưng một số hộ dân vẫn chưa đồng tình, phản đối thì sẽ xem xét đến phương án cưỡng chế để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo dự án kịp tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành để đưa dự án vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân