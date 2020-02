Đột kích sới bạc ven sông, bắt 21 đối tượng

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc có nhiều người tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền tại khu vực gần bờ sông (thuộc tổ 41, ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, nắm chứng cứ để khám phá nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho địa phương.

Khoảng 17 giờ ngày 8/2, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Phước Khánh bất ngờ ập vào sòng bạc này và bắt quả tang một nhóm đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài cào.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc

Tại đây, công an đã kịp thời khống chế và tạm giữ 21 đối tượng tham gia sòng bạc; thu giữ tang vật trên chiếu bạc số tiền hơn 19 triệu đồng, 5 bộ bài tây. Đồng thời, cơ quan công an cũng đã kiểm tra và thu giữ số tiền hơn 54 triệu đồng, 400 đô la Mỹ, 18 điện thoại trong người các đối tượng này.

Theo cơ quan Công an, sới bạc này do Giáp Văn Hải (tên thường gọi là Bé Hải, ngụ ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) là người đứng ra tổ chức đánh bạc.

Hàng ngày, Hải thuê hai đối tượng Giáp Trường Hận (36 tuổi) và Hồ Văn Út (41 tuổi, đều ngụ xã Phước Khánh) đứng ra thu tiền xâu. Mỗi ngày, Hải trả tiền công cho các đối tượng này mỗi người 300 ngàn đồng.

Tang vật thu giữ được

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ Hận và Út để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc; các đối tượng còn lại được tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc. Cơ quan công an cũng kêu gọi Giáp Văn Hải ra đầu thú để được khoan hồng của pháp luật.

