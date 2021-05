Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'đỏ mắt' tìm thuyền trưởng

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từ chối quay lại dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ảnh: CTV

Theo kế hoạch, kết thúc vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 hồi tháng 4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung dài hạn chuẩn bị cho việc bảo vệ tấm HCB SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, đội tuyển bóng chuyền nữ đang gặp khó về nhân sự, cụ thể là vị trí HLV trưởng. Một trong những người được mời làm HLV trưởng là ông Nguyễn Tuấn Kiệt (Than Quảng Ninh) đã nói lời từ chối ngồi vào ghế nóng. Lý do được ông Kiệt đưa ra là muốn “toàn tâm toàn ý” cho CLB Than Quảng Ninh bởi mọi kế hoạch đã được lên chi tiết, nên ông không thể bỏ ngang để lên đội tuyển.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã làm việc thiếu chuyên nghiệp, ngay từ thời điểm tìm kiếm người giữ vị trí ghế nóng. Đầu năm 2021, VFV trao đổi cụ thể với HLV Nguyễn Tuấn Kiệt về việc xây dựng phương án tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ. Ông Kiệt là người đã giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt qua khủng hoảng, giành lại tấm HCB SEA Games 30, sau một kỳ đại hội vuột khỏi tay.

Tuy nhiên, một danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ bất ngờ xuất hiện ngay trước thềm giải quốc gia (có chữ ký của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn), trong đó chỉ định thẳng HLV Bùi Huy Sơn (Bộ Tư lệnh Thông tin) sẽ làm HLV trưởng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đáng nói, những người trong cuộc, có tên trong danh sách với đầy đủ các vị trí từ HLV, trợ lý cho đến 18 cầu thủ này, đều không biết mình được triệu tập.

Để “chữa cháy”, VFV tuyên bố bản danh sách chỉ là tham khảo và sẽ mời HLV các đội bóng giành thứ hạng cao ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2020 làm HLV trưởng cho đội nữ quốc gia. Tuy nhiên, sau vụ việc nói trên, lần lượt các ứng viên gồm ông Bùi Huy Sơn (Bộ tư lệnh Thông tin), Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang Hà Nội), Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh) đều từ chối. VFV quay lại thuyết phục ông Nguyễn Tuấn Kiệt đảm đương ghế “nóng”.

Về phía VFV, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường xác nhận, VFV vẫn đang tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển bóng chuyền nữ. Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch tập huấn đội bóng cũng bị hoãn lại.

Tác giả: Trọng Đạt

Nguồn tin: Báo Tiền Phong