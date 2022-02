Một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát của một cặp đôi giữa đường thu hút sự chú ý của nhiều người. Không rõ cả hai có mâu thuẫn gì, cô gái cầm chiếc mũ bảo hiểm, la hét thất thanh: "Mày đánh tao" nhiều lần.

Vừa nói, cô vừa liên tục đập mạnh chiếc mũ về phía chàng trai. Chàng trai không phản kháng, cầm mũ bảo hiểm giật từ tay bạn gái.

Your browser does not support the video tag.

Đôi nam nữ cầm mũ bảo hiểm đánh nhau, cô gái hét: 'Cho mày bao nhiêu tiền mà mày đánh tao'

Cuối đoạn clip, cô bạn càng tức tối, hét lên chua xót: "Tao cho mày bao nhiêu tiền mà mày đánh tao! Tao cho mày bao nhiêu thứ rồi mày đánh tao! 2 năm rồi!". Rất nhiều người dân đứng gần đó chứng kiến câu chuyện, chạy lại can ngăn.

Đoạn clip sau khi được đăng tải mạng nhận về nhiều bình luận xôn xao. Người ngán ngẩm, cho rằng cặp đôi nên về nhà "đóng cửa bảo nhau", thay vì đem chuyện ra giữa đường cho thiên hạ bàn tán. Người thì lại bày tỏ sự cảm thông với cô gái, dùng tiền hy sinh hết mình vì bạn trai nhưng nhận lại trái đắng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc