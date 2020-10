Đoàn ô tô đi chậm, chắn gió bão cho xe máy qua cầu tại Đà Nẵng

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số, tại thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện mưa to và gió lớn, điều này khiến cho những người đi xe máy khi lưu thông qua cầu Rồng bắc qua sông Hàn gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Để giúp những người đi xe máy qua cầu được an toàn, một đoàn xe ô tô đã chủ động đi chậm và nối đuôi nhau nhằm chắn gió lớn. Khoảnh khắc này đã được một nhân chứng đi qua cầu ghi lại được và chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức “gây sốt” cộng đồng mạng.

Nhiều người nhận xét rằng đây là một hình ảnh đẹp và ấm lòng trong những ngày mưa lũ đang diễn ra tại miền Trung.

Đoàn ô tô đi chậm, chắn gió lớn cho người đi xe máy qua cầu tại Đà Nẵng

Tác giả: T.Thủy

Nguồn video: Người Đà Nẵng