Đoạn clip vỏn vẹn 11 giây nhưng khiến nhiều người 'nổi da gà' với cảnh tượng trước mắt

Mới đây, một chủ nhà đã chia sẻ đoạn clip ngắn chỉ khoảng 11 giây tại khu vực bếp ăn nhà mình nhưng ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Kèm theo đoạn clip này, chủ nhà đính kèm dòng ghi chú ngắn gọn: "Kinh hoàng ngày về nhà". Cùng với đó là hình ảnh 3 icon gương mặt khóc ròng.

Hóa ra sau nhiều ngày trở về nhà, gia chủ phát hiện khắp tủ bếp, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, mối đã làm tổ kín mít.

Khi máy quay được đưa lại gần hơn, nhiều người không khỏi nổi da gà với cảnh tượng trước mắt.

Trong đoạn clip, chủ nhà đang cố gắng xử lý các tổ mối này, tuy nhiên, sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa tủ bếp trở lại trạng thái ban đầu.

Mối làm tổ dày đặc trên tủ bếp sau nhiều ngày chủ nhà không có mặt lau chùi, dọn dẹp

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khá đồng cảm với chủ nhà khi gặp tình cảnh trên. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng khác cũng không giấu được sự sợ hãi khi thấy các tổ mối dày đặc, kín mít tủ bếp như hình ảnh phản ánh.

"Nhìn thôi mà nổi hết da gà"

"Dọn xong tủ bếp này chắc phải hết ngày"

"Ngày trở về nhà tưởng đâu được nghỉ ngơi, sảng khoái thì gặp cảnh tượng này, ăn ngủ mất ngon luôn ấy chứ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn