Điều tra đường dây làm giả tài liệu, hồ sơ đấu thầu tại Nghệ An: Những nhà thầu nào ‘dính chàm’?

Tháng 7/2021, công ty này đã nộp hồ sơ tham dự 1 gói thầu trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An nhưng không trúng thầu, trong đó có sử dụng một số giấy tờ làm giả của Công ty CP Thiết kế kiến trúc và Đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng (Công ty Kiến Gia Hưng). Công ty Kiến Gia Hưng đã bị Công an thành phố Vinh (CATP Vinh) khởi tố vụ án hình sự ngày 21/10/2021.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Vinh cho biết, hiện nay, CATP đang tạm giữ hình sự Giám đốc và Phó Giám đốc của Công ty Kiến Gia Hưng để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu hồ sơ đấu thầu như: cam kết dự thầu; bảo lãnh vốn của ngân hàng… Các đối tượng đã làm giả các giấy tờ trên cho một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tham dự thầu các công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị của cơ quan nhà nước. Trong quá trình điều tra, các đối tượng có khai làm giả một số giấy tờ trong hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty Yến Vân. Các đối tượng đã sử dụng máy tính để làm giả con dấu, chữ ký của ngân hàng trong giấy bảo lãnh dự thầu để qua mặt các cơ quan chức năng. Các nhà thầu thuê các đối tượng trên làm giả HSDT vì không có đủ năng lực để tham dự thầu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty Yến Vân thành lập ngày 9/12/2015, địa chỉ tại xóm 13, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, do ông Lê Văn Tiến làm Giám đốc. Trong vòng 5 năm trở lại đây, Công ty chỉ được công bố trúng duy nhất Gói thầu số 01 Giá trị xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng cầu Đồng Chạn nối đường Lê Xuân Đào và đường liên xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) với giá trúng thầu là 4,81 tỷ đồng (giá gói thầu là 4,814 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1%); thời gian thực hiện hợp đồng 8 tháng (trúng thầu tháng 7/2021).

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách cấp trên hỗ trợ khi có điều kiện, nguồn bán đấu giá đất ở hằng năm của xã Hưng Thông, ngân sách xã Hưng Thông và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Gói thầu do UBND xã Hưng Thông làm chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn xây dựng ICC Nghệ An (Tư vấn ICC Nghệ An) làm bên mời thầu. Công ty Yến Vân là nhà thầu duy nhất nộp HSDT qua mạng và trúng thầu.

Ngày 8/3/2022, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Lê Văn Tiến cho biết, hiện nay, Công ty Yến Vân đang trong quá trình thi công Gói thầu số 01, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ bị chậm. Đến nay, Nhà thầu đã thi công được khoảng 50% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành Gói thầu trong vòng 3 tháng nữa.

Theo ông Lê Văn Tiến, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Vinh khởi tố vụ án hình sự về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến 1 gói thầu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An vào tháng 7/2021. Tại gói thầu này, Công ty Yến Vân có tham gia đấu thầu nhưng không trúng thầu. Việc khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức không liên quan đến Gói thầu số 01 mà Nhà thầu đang triển khai.

Tư vấn ICC Nghệ An cho biết, tại Gói thầu số 01, Công ty Yến Vân có kê khai báo cáo tài chính 3 năm: 2018 là 10,1 tỷ đồng; năm 2019 là 10,3 tỷ đồng; năm 2020 là 10,7 tỷ đồng. Trong HSDT, Nhà thầu có nộp cam kết tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An cung cấp ngày 14/6/2021 với giá trị 1,4 tỷ đồng. Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng tương tự là Hợp đồng 01/HDTP-XD Gói thầu số 03 Toàn bộ phần xây lắp công trình đường giao thông từ xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc đi xã Đại Sơn, huyện Đô Lương với giá trị 5,135 tỷ đồng (hợp đồng hoàn thành tháng 9/2017). Tất cả các thông tin về tài chính, năng lực kinh nghiệm nói trên mà Nhà thầu kê khai trong HSDT đều đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên được đánh giá đạt và được lựa chọn trúng thầu.

