Điều tiếng tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên

Trái ngược với những hình ảnh này, trên thực tế nội bộ tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên chưa lúc nào yên ả.

Chân dung nữ Giám đốc "nhặt bánh vụn"!

Đơn thư phản ánh được phát đi tới tấp trong những năm qua cho thấy nội tình tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên chưa lúc nào yên ả.

Hậu trường rối như canh hẹ đã đành, đến quá trình hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cũng gây nên “tiếng vang” lớn với hàng loạt bê bối lớn nhỏ. Chứng kiến cảnh bão tố nổ ra không ngớt, nhiều luồng ý kiến đánh giá đơn vị này nhốn nháo chẳng khác nào một cái chợ phiên và bà Giám đốc Lê Thị Dung là tác nhân chính.

Sau nhiều năm, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Việt Khánh.

Theo ghi nhận của PV, ngày 19/10/2018 Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc thụ lý, giải quyết tố cáo bà Lê Thị Dung. Dựa trên kết quả xác minh của Đoàn kiểm tra, huyện đã đi đến kết luận như sau:

Trong quá trình tổ chức thực hiện theo dõi thi đua năm học 2017 – 2018 bà Lê Thị Dung đã không chỉ đạo thực hiện tổng hợp các nội dung đã theo dõi tại sổ trực của Ban Giám hiệu, của giáo viên trực hàng tuần, hàng tháng và một số tháng không thông qua tại các cuộc họp hội đồng giáo viên của Trung tâm. Điều này không đúng theo Quy định tại Điều 4 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 và Quy chế nội bộ năm học 2017 – 2018.

Đoàn xác minh cũng khẳng định, bà Giám đốc Trung tâm, kiêm Bí thư Chi bộ được hưởng số tiết kiêm nhiệm là không đúng quy định (áp dụng tại Điều 9, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD-ĐT); việc bố trí bà Lê Thị Dung, nghỉ 3 buổi chiều là không phù hợp với quy định làm việc 40 giờ/tuần, bà Dung trực thay cho ông Nguyễn Văn Chương (Phó Giám đốc Trung tâm) khi ông này theo học Trung cấp Chính trị, về sau được quy đổi thành 85,5 tiết để tính chế độ thừa tiết là không phù hợp.

Nội dung tiếp theo liên quan đến việc bà Lê Thị Dung thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 không đúng chỉ tiêu được giao, kết luận của UBND huyện Hưng Nguyên khẳng định tố cáo trên là chính xác.

Chi tiết hơn, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã tổ chức tuyển sinh mới 144 học viên vào lớp 10, bố trí thành 3 lớp, tăng 1 lớp và tăng 54 học viên so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND huyện Hưng Nguyên cũng như Công văn số 1399/SGS&ĐT-KHTC ngày 23/7/2018 của Sở GD-ĐT Nghệ An về việc thông báo chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2018-2019.

Cá nhân bà Lê Thị Dung phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách của UBND huyện Hưng Nguyên.

Ngót nghét giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên suốt 2 nhiệm kỳ (từ năm 2012), với bề dày “thành tích” như trên bà Lê Thị Dung phải nhận hình thức kỷ luật khiển trách của UBND huyện Hưng Nguyên (Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15/5/2019).

Tố ngược nguyên Chủ tịch huyện

Thời điểm đương chức Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, ông Ngô Phú Hàn đã trực tiếp đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo liên quan đến Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên cũng như đích đanh bà Giám đốc Lê Thị Dung.

Không hiểu có phải do “tư thù cá nhân” hay không, sau khi về hưu không bao lâu ông Hàn lập tức nhận ngay đơn thư tố cáo từ chính bà này. Sự việc tưởng chừng giản đơn nhưng các cấp chính quyền đang bối rối trong cách xử trí, động thái chậm trễ nói trên đang kéo theo hàng loạt vấn đề nảy sinh.

Đến đây xin nói thêm về quá trình công tác “đầy rẫy tai tiếng” của bà Lê Thị Dung. Trên thực tế ngoài Quyết định kỷ luật khiển trách, bà này còn bị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ Công tác Đảng trong 2 năm liên tiếp (2019 và 2020). Về chuyên môn cũng tương tự (năm 2018 – 2019 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ)…

Sở dĩ bà Lê Thị Dung vẫn "chắc chân" Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên bất chấp hàng loạt vấn đề là do được áp dụng bảo vệ vị trí công tác đối với... người tố cáo.

Số đông dư luận và chính những người trong cuộc thắc mắc, tại sao một người vướng nhiều thị phi, uy tín xuống thấp đến thế lại vững vàng trên chiếc ghế Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Liên quan đến nội dung tố cáo ông Ngô Phú Hàn, ngày 2/10/2020 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3420/QĐ-UBND “Tạm đình chỉ giải quyết tố cáo” với lý do: Chờ kết quả giám định các tài liệu (files ghi âm) do người tố cáo cung cấp. Thời gian tạm đình chỉ không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo.

Theo dòng sự kiện, xét báo cáo, tham mưu của Thanh tra tỉnh, ngày 2/12/2020 tỉnh Nghệ An lại ra tiếp Văn bản số 8489/UBND-BTD về việc “áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo”. Nội dung nêu rõ: Không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với bà Lê Thị Dung trong thời gian được bảo vệ.

Như chiếc “kim bài miễn tử”, bám vào đây Bà Lê Thị Dung vẫn xây chắc chiếc ghế Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên bất chấp cả núi điều tiếng trong quá khứ.

