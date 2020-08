Đấu thầu tại Cục Thuế Nghệ An: Nguyên Thành Đạt, LED D và Q Việt Nam bị cấm thầu vì gian lận

Tại Gói thầu số 01 Cung cấp và lắp đặt màn hình Led hội trường lớn do Cục Thuế tỉnh Nghệ An mời thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT trong đó 2 nhà thầu bị xác định có gian lận. Ảnh: LTT

2 nhà thầu này bao gồm: Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt (địa chỉ 120 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) và Công ty CP Công nghệ LED D và Q Việt Nam (địa chỉ số 19 ngõ 7 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Lý do cấm thầu, theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, là do Nhà thầu Nguyên Thành Đạt đã có hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu (HSDT). Đây là hành vi gian lận, vi phạm Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Cụ thể, vào tháng 12/2019, Cục Thuế tỉnh Nghệ An mời chào hàng cạnh tranh qua mạng Gói thầu số 01 Cung cấp và lắp đặt màn hình Led hội trường lớn. 3 nhà thầu đã nộp HSDT, gồm: Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt, Công ty CP Công nghệ LED D và Q Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Led Ánh Dương.

Trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu đã phát hiện HSDT của Nhà thầu Nguyên Thành Đạt cung cấp thông tin không trung thực trong thư ủy quyền. Thư ủy quyền bán hàng tại Việt Nam ngày 3/5/2017 của hãng Qiangly nêu rõ: “Hãng Qiangly đảm bảo cung cấp hàng hóa trên cho Nhà thầu” và Mục 2 (giấy chứng nhận quản lý chất lượng và giấy phép bán hàng) của đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa chào trong HSDT nêu rõ: “Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt được Nhà sản xuất (Xiamen Qiangli Jucai Opto Electronic Technology Co., Ltd.) ủy quyền bán hàng tại Việt Nam theo thư ủy quyền kèm theo. Nhà thầu đã khẳng định Nguyên Thành Đạt là đại diện ủy quyền tại Việt Nam của hãng Qiangli.

Tuy nhiên, theo Công văn làm rõ số 27/CV-NTĐ ngày 7/2/2020 của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt về việc làm rõ HSDT, Nhà thầu lại bổ sung giấy ủy quyền của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Led Sơn Lâm tại Hà Nội với nội dung phân phối và bán các sản phẩm bên nhà máy Trung Quốc do Công ty TNHH MTV Led Sơn Lâm là đại diện ủy quyền tại Việt Nam của hãng Qiangli. Do đó, Bên mời thầu cho rằng, Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt đã có hành vi kê khai không trung thực, vi phạm Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu.

Đối với Công ty CP Công nghệ LED D và Q Việt Nam, theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, sau khi xác minh hồ sơ trích xuất trên hệ thống thuế điện tử ETax, Bên mời thầu phát hiện, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; Báo cáo tình hình tài chính 3 năm 2016, 2017, 2018 của Nhà thầu cung cấp trong HSDT gói thầu nêu trên là số liệu hoàn toàn sai khác với Tờ khai được trích xuất trên hệ thống điện tử ETax. Do đó, Bên mời thầu kết luận, hành vi của Công ty CP Công nghệ LED D và Q Việt Nam là hành vi gian lận, kê khai không trung thực HSDT, vi phạm Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu, nên không được đánh giá tiếp.

Phản hồi về quyết định xử phạt nêu trên, ông Nguyễn Ngọc Tân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt cho rằng, Nhà thầu không phục. Hình thức xử phạt này sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của Nhà thầu.

Trong trường hợp của Công ty CP Kỹ thuật công nghệ cao Nguyên Thành Đạt, một chuyên gia đấu thầu cho rằng, những tài liệu Nhà thầu cung cấp là để làm rõ HSDT, chứ không phải là khai gian dối hồ sơ. Do đó, vị chuyên gia này đặt vấn đề, liệu Chủ đầu tư quy nhà thầu vào tội gian lận để bị xử phạt ở mức cấm thầu như nêu trên có thỏa đáng hay không?