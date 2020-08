Nghệ An: Dự án đô thị ‘ngủ quên’, dân ngóng câu trả lời

Phối cảnh tổng thể Dự án Khu đô thị Dầu khí do Cty CP Đầu tư và Thương Mại dầu khí Nghệ An được xem là “đầu voi đuôi chuột”.

Hỏi ra mới hay, đó là khu đất của Dự án Khu đô thị dầu khí (do Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An) làm chủ đầu tư. Vậy nhưng, sau khi có quyết định đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An, khu đất này đã được “bỏ quên” trong sự chờ đợi của người dân từ đó đến nay.

Khu đất này được kéo dài từ Tùng Binh trở xuống cầu Tân Phượng thuộc 2 khối Tân An và Yên Giang, Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An). Men theo cầu Sắt, có một con đường bên mép sông Vinh. Qua một bãi rác, khu đất của Dự án bắt đầu từ đó, trải dài mênh mông, tuy nhiên chỉ là một bãi đất hoang.

Đường vào Dự án Khu đô thị là một bãi rác.

Gặp ông Nguyễn Thanh Bình, khối Yên Giang, làm nghề than tổ ông ngay đầu đường vào khu đất, khi chúng tôi hỏi, đây có phải là khu đất của Dự án đô thị Dầu khí? ông Bình cho biết, hỏ bỏ đi hơn 10 năm nay, dân chờ đền bù mà mãi không thấy, khu đất này dân có sản xuất một vụ lúa, nhưng không hiệu quả nên nhiều diện tích bỏ hoang lâu nay.

Đi sâu vào phía trong, phóng tầm mắt ra xa, xung quanh bao bọc bởi các dự án khác, các nhà cao tầng. Sự tương phản đậm nét khi nhìn vào những khoảnh đất nhỏ dọc hai bên bờ sông Vinh được người dân “khoanh” để thả vịt và nuôi trồng thủy sản.

“Gia đình chúng tôi cũng có 4 sào đất ruộng nằm trong khu vực dự án này, từ ngày nhà nước có thông báo ở đây có dự án đô thị, việc người dân bỏ hoang đất cũng bắt đầu. Riêng người dân khối Tân An chúng tôi vẫn sản xuất, nhưng năng suất kém”, anh Thọ - hộ dân bám trụ chăn nuôi vịt trú tại khối Tân An cho biết.

Dù có Quyết định phê duyệt vào năm 2010 nhưng đến nay khu đất gần 15ha này chỉ là một bãi đất hoang.

Theo bác Nguyễn Văn Minh, Khối trưởng khối Yên Giang, phường Vinh Tân cho biết, khu đất nói trên thuộc Dự án khu đô thị Dầu khí, được tỉnh phê duyệt từ năm 2010. Thời điểm đó, họ cũng đã rục rịch triển khai, thậm chí đã có thông báo phương án đền bù cho người dân.

“Tuy nhiên, sau khi có chủ trương đầu tư, không hiểu sao họ bỏ vậy đến nay. Trong khu đất này, riêng xóm Yên Giang có khoảng 15 hộ có đất sản xuất nông nghiệp, nhưng sản xuất không hiệu quả. Ý người dân bây giờ là muốn biết dự án được triển khai hay không, nếu không thì thu hồi”.

Để tranh thủ quỹ đất, ngoài việc trồng lúa 1 vụ, một số hộ dân tiến hành đào ao thả cá, chăn nuôi vịt.

Quá trình tìm hiểu được biết, vào ngày 5/11/2010, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT, UBND do ông Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, TP. Vinh, do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích lên đến 147.660m² (phía Bắc giáp đường dân cư và Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhân Tâm; phía Nam giáp đất nông nghiệp; phía Tây giáp dân cư khối Yên Giang và Châu Hưng; phía Đông giáp đường đê bao sông Vinh).

Vị trí khu đất của Dự án

Theo Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT nêu rõ, Khu đô thị Dầu khí sẽ được đầu tư xây dựng gồm 5 phân khu chức năng chính. Đó là: Khu ở (nhà liền kề, biệt thự, tái định cư, nhà ở dành cho người thu nhập thấp); Tổ hợp khu dịch vụ thương mại, chung cư cao tầng; Khu công cộng (trường mầm non, văn hóa); Giao thông và bãi đỗ xe công cộng. Về quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, được mô tả khá chi tiết tại từng phân khu chức năng.

Điều đáng nói, Quyết định này được quy định rất rõ tại Quyết định số 5343/QĐ-UBND-ĐT về trách nhiệm của Chủ đầu tư. Cụ thể, “Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục liên quan để khởi công trong vòng 12 tháng và đầu tư xây dựng xong đưa vào sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Trong trường hợp không đảm bảo tiến độ trên thì quy hoạch phê duyệt tại quyết định này bị hủy bỏ và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An không được bồi hoàn chi phí đã bỏ ra liên quan đến dự án”.

Quyết định 5343 của UBND tỉnh Nghệ An do ông Hồ Đức Phớc – Phó Chủ tịch UBND Nghệ An ký vào ngày 5/11/2010.

Đối chiếu với Quyết định trên và thực tế tại khu đất thì Dự án này phải bị thu hồi, bởi thời hạn thực hiện Dự án đã hết. Qua tìm hiểu, tại một sở ban ngành tỉnh Nghệ An thì hiện Dự án này chưa đầy đủ các thủ tục như thuê đất, giải phóng mặt bằng...

Đồng thời, trong nhiều năm trở lại đây, Dự án này cũng không thuộc diện thanh kiểm tra của cơ quan chức năng. Thậm chí, nhiều cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An “không nắm được” vì thời gian đã lâu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, ông Mạnh cho biết, với dự án này, cử tri đã có nhiều ý kiến. Qua xem xét, phường cũng đã có văn bản gửi UBND TP Vinh về việc xem xét năng lực của Cty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An trước khi xem xét cho phép đầu tư tiếp.