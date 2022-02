Đang đi cấy ngẫu hứng làm MC, cô gái nhận gần 5 triệu view: "Nhà đài không tuyển thì phí"

Ăn Tết xong cũng là thời điểm người nông dân ra đồng gieo cấy vụ mùa mới. Nhiều bạn sinh viên chưa quay lại trường học cũng giúp đỡ bố mẹ một chân một tay. Trong lúc đang đi cấy, cô gái tên Dương Hồng đã ngẫu hứng hóa thân thành phóng viên thường trú với phần đưa tin ấn tượng:

"Kính chào quý vị và các bạn, hiện Hồng đang có mặt tại điểm cấy tỉnh Thái Nguyên. Dưới thời tiết lạnh giá 15 độ C, 3 bạn sinh viên đại diện cho 3 trường Đại học: Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấy xong 3 sào trong 7 tiếng đồng hồ. Dương Hồng, phóng viên thường trú tại điểm cấy tỉnh Thái Nguyên".

Cô gái nhập vai phóng viên thường trú, nhận về gần 5 triệu view.

Đoạn clip được Dương Hồng đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok đã thu hút gần 5 triệu view. Ai cũng dành lời khen cho khả năng nhập vai của nữ phóng viên nghiệp dư này khi cô đã có một màn dẫn tự tin, trôi chảy, không thua kém các phóng viên thực thụ. Nhiều cư dân mạng bình luận:

- "Nói hay quá, nhà đài không tuyển thì phí".

- "Nhìn bạn này nói rất tự tin, giọng cũng rất hay".

- "Xem clip của bạn mà cả một ký ức đẹp ùa về. Ngày trước còn ở quê, cứ đến tầm này là mọi người lại ra đồng , vừa làm vừa nói chuyện với nhau vui ơi là vui".

Được biết, Dương Hồng sinh năm 2000, quê ở Thái Nguyên, cô bạn hiện sở hữu một kênh Tik Tok với gần 100 nghìn lượt người theo dõi.

