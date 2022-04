Đạp vịt là một trong những thú vui được rất nhiều người ở Hà Nội yêu thích. Cho đến tận bây giờ, dù có rất nhiều trend mới xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận rằng giới trẻ Hà Nội vẫn rất thích thú với trò đạp vịt. Bởi không chỉ là một trải nghiệm vui vui, chill chill mà đôi khi, đạp vịt còn ghi lại những kỷ niệm "để đời" như trong clip dưới đây.

Chuyện là, một nhóm 3 bạn trẻ đã rủ nhau đi đạp vịt ở hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Chuyện sẽ chẳng có gì nếu con vịt cứ lênh đênh trên mặt nước trong xanh, thế nhưng chẳng hiểu sao, nhóm bạn này lại "bẻ lái" nhầm vào một chiếc đài phun nước nằm trên mặt hồ. Và kết quả là...

Đang đạp vịt thì "bẻ lái" nhầm vào đài phun nước, nhóm bạn trẻ nhận cái kết vừa thương vừa buồn cười

Chẳng cần xem trước thì ai cũng đoán được kết quả rồi đúng không?

Con vịt mà nhóm bạn trẻ này đang vi vu rẽ vào đúng lúc đài phun nước đang hoạt động. Và việc quay đầu không phải dễ dàng, bởi thế mà cả 3 đều ướt sạch... Cảnh tượng này khiến dân mạng xem xong vừa thương vừa không nhịn được cười.

- Trời, đạp vịt mà như tắm mưa á chị.

- Vậy mà em tưởng đi đạp vịt yên tĩnh mát mẻ lắm.

- Bất lực và không biết nói gì.

- Chết cười ha ha.

- Màn đạp vịt đáng xem nhất trên tóp tóp.

Nhiều người cho rằng, dù ướt hết nhưng đây cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ đối với các bạn trẻ này đấy chứ? Đâu phải ai đi đạp vịt cũng thế này đâu!

Nguồn: TikTok @trangpii209

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc