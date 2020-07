Đan Trường 'bó tay' khi con trai quyết không chịu gọi mình là ba

Mới đây, Đan Trường khiến cộng đồng mạng thích thú với câu chuyện được anh chia sẻ trên facebook. Cụ thể, đó là cuộc nói chuyện qua video với con trai Thiên Từ của anh.

Đan Trường kể chuyện con gọi "Đan Trường" thay vì gọi "ba" sau 4 tháng không gặp

Hai cha con nam ca sĩ đã 4 tháng không được gặp nhau vì tình hình dịch covid-19 đang rất căng thẳng ở Mỹ. Vì thế, Đan Trường phải thường xuyên gọi facetime để đỡ nhớ con trai.

Đan Trường vô cùng bất ngờ khi quý tử gọi mình là "Đan Trường" thay vì gọi "ba" như trước đây. Sau một lúc dạy con gọi "ba", anh đành bó tay vì cậu nhóc đã quen miệng. Hỏi ra mới biết nguyên nhân khiến nam ca sĩ vô cùng xúc động.

Anh Bo kể: "Cuộc hội thoại giữa Đan Trường và Thiên Từ! Sáng nay Chủ Nhật Ba đi diễn sớm, Ba gọi cho Thiên Từ.

Ba: Alo Alo.

Thiên Từ bắt máy: Mom, Đan Trường Call You (Mẹ ơi, có Đan Trường gọi).

Tôi nói ôi trời chuyện gì, phải con tôi không, nhìn qua Video call khi màn hình rõ rồi tôi thấy rõ là Thiên Từ mà.

Ba: Did you have Dinner yet? (Con ăn tối chưa?)

Thiên Từ: Yeah, I have already done (Dạ con ăn xong rồi)

Thiên Từ hỏi thêm: what are you doing, Đan Trường? (Đan Trường đang làm gì vậy?)

Ba nói: Don’t call me Đan Trường, call me Daddy, Ok?(Không được gọi Ba là Đan Trường, gọi Ba là Daddy nghe không?

Thiên Từ: No, I like to call you that (Không, con thích gọi như vậy)

Thiên Từ nói tiếp: Đan Trường, did you see Tinu stay Beside me? (Đan Trường có thấy con Cún ngồi cạnh con không).

Tui bó tay con tui luôn. Hỏi ra thì mới biết từ ngày Thiên Từ xa Ba Trường, Thiên Từ hay xem mấy Video về Ba, và tập hát theo Tiếng Việt, và đặc biệt rất thích mấy Cô Chú hay kêu to Đan Trường... Đan Trường... Đấy là vì sao Thiên Từ thích gọi Ba là Đan Trường”.





Anh hài hước bày tỏ nỗi nhớ và mong sớm về với con: "Bố con tui mới xa nhau có 4 tháng thôi chứ mấy... Xa lâu hơn nữa chắc Thiên Từ gọi là anh ba Khía luôn quá. Mong là dịch Covid-19 sớm qua mau để tui sớm gặp con tui, nhớ nhóc tì lắm rồi. A, con nít bên nước ngoài nhờ bơ sữa hay không khí hay sao đó mà lớn nhanh như thổi, mới 3 tuổi 4 tháng thôi mà".

Hoá ra vì xa ba quá lâu, bé Thiên Từ được mẹ mở nhiều clip của ba cho xem mỗi ngày. Khi thấy các cô chú khán giả hô hào tên: "Đan Trường", cậu bé đã bắt chước. Anh Bo vừa thích thú vừa lo lắng, bởi không biết khi gặp lại con trai sau mùa dịch liệu còn cái tên nào dành cho mình.

Con trai của Đan Trường là Mathis Thiên Từ, chào đời năm 2017. Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Thiên Từ đã lộ rõ tiềm năng là 'soái ca' trong tương lai với gương mặt bụ bẫm, đáng yêu. Cậu bé cũng được khen ngợi rất thông minh, có năng khiếu ngoại ngữ.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn