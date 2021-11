Dân mạng đay nghiến người mẹ cán trúng con 4 tuổi, nhưng họ nên nhớ cô ấy đau bội phần

Câu chuyện về vụ tai nạn thương tâm, vì bất cẩn mà mẹ cán chết con ở Thái Nguyên đang khiến dư luận dậy sóng. Xót thương cho đứa trẻ, nhiều người cũng chỉ trích nặng nề người mẹ bằng những lời lẽ cay nghiệt. Nhiều người có tiếng nói và những người mẹ từng trải đã lên tiếng, "xin" dư luận đừng quá khắt khe, thôi đay nghiến người mẹ.

Nhà báo Ngô Bá Lục: Đừng ném đá người mẹ bất hạnh

Cực kỳ nhiều cư dân mạng đã chửi bới, mạt sát người mẹ đáng thương này. Nhưng, hãy dừng lại 1 phút để suy nghĩ, để đặt địa vị mình vào người mẹ đáng thương ấy, thì chắn chắn chúng ta sẽ không buông ra những lời cay độc.

Tất nhiên, dù lý do gì đi chăng nữa thì người mẹ cũng là người đáng trách. Nhưng, phụ nữ, thực sự rất khổ. Nhiều người sau khi đẻ con xong trở nên "não cá vàng" làm đâu quên đó… Những di chứng "hậu sản" đối với phụ nữ thật muôn hình vạn trạng, chẳng có bất kỳ bà mẹ nào sinh con xong mà "thông minh, nảy số" hơn cả lúc độc thân cả.

Có thể người mẹ ấy cũng bị "não cá vàng" như vô vàn chị em khác, rồi có thể áp lực công việc, hay đang stress chuyện gì đó mà đầu óc không thực sự tỉnh táo, nên quên mất việc kiểm tra con mình. Ai cũng sẽ trách mắng rằng bà mẹ vô dạng rồi thì cẩu thả, "mất não", vv và vv. Nhưng mình vẫn muốn nói lại rằng, hãy đặt địa vị mình vào người đàn bà ấy, ngay lúc này, có lẽ bạn không nỡ buông lời cay đắng.

Bà mẹ ấy, chắc chắn cả đời này sẽ không còn được sống trong những phút giây an yên nữa. Một đứa con châu báu ra đi vì bệnh tật, vì tai nạn do người khác gây ra, đã là sự đớn đau cả một đời, huống hồ đây lại là chính mình, đứa con phải ra đi dưới bánh xe do chính mình lái, còn gì đau đớn hơn thế, còn gì khủng khiếp hơn thế, còn gì ân hận hơn thế? Thậm chí, người mẹ ấy sau này cần phải đi bác sỹ tâm lý để có thể sống tiếp phần đời còn lại, vì chắc chắn sẽ là một cuộc sống u ám trong nỗi dằn vặt không nguôi.

Quá ân hận và day dứt. Mình, chỉ một phút không kiềm chế được cảm xúc, lấy thước kẻ đánh con một cái, mà cả đêm không ngủ được, cả vài ngày sau vẫn còn ân hận về chuyện đó,… huống hồ ở đây, bà mẹ lại là người gây ra cái chết cho con mình. Đấy là nỗi đau giằng xé quằn quại nhất. Các bạn xem clip thấy đớn đau một, thì người mẹ ấy đau đớn gấp 1 tỷ lần. Nên, hãy đừng ném đá chị ấy nữa.

Mẹ Đỗ Nhật Nam: Với trẻ em, cẩn thận quá mới là vừa

Vụ việc người mẹ bất cẩn cán xe vào con ở Thái Nguyên vừa rồi thực sự là đau lòng quá sức tưởng tượng.

Mỗi người đều có những cách nhìn nhận, đánh giá riêng về vụ việc. Nhưng có lẽ qua sự việc đó, thêm một lần, chúng ta - những người làm cha mẹ cần nhắc nhở nhau về những quy tắc an toàn cho trẻ.

Vì chỉ có nuôi con nhỏ mới biết có những điều tưởng như vô cùng hy hữu mà vẫn xảy ra. Nhưng chúng ta lại hay tặc lưỡi, chấp nhận sự bất cẩn cốt để cho tiện, cho nhanh.

Mình bình thường rất thoải mái với bác giúp việc nhưng những gì thuộc về an toàn thì cực kỳ nghiêm khắc. Ví dụ để đưa bé ra ngoài chơi, nhất định sẽ cho bé ngồi vào đúng chỗ để thực hiện các việc như: Đi giày, đội mũ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi mới bế đặt vào xe đẩy, khóa chốt an toàn. Nếu ăn thì sẽ là: ngồi vào ghế ăn, thắt khóa an toàn, rửa tay và đeo yếm.

Tại sao phải theo quy trình, đơn giản là để khỏi quên. Tất cả những gì đã thực hiện thành động hình sẽ khó quên và trẻ cũng dễ học.

Và hãy nhớ: Với trẻ em, cẩn thận "quá" mới là "vừa" và dưới 3 tuổi không rời mắt rời tay, từ 3 đến 5 tuổi nếu có rời tay cũng đừng rời mắt.

Tâm sự từ những người mẹ "não cá vàng"

- Mình từng quên con ngoài chợ, đến lúc ăn cơm không thấy con đâu. Chồng hỏi còn bảo: Anh trông con giúp em mà giờ con đâu còn hỏi. Cả nhà đi tìm loạn lên. Mình còn gào lên với chồng, sau một hồi mới nhớ ra là mình cho con đi chợ cùng và rồi để con xem cá ở đó cùng cô bán hàng. Về nấu ăn và quên luôn việc con vẫn đang ở hàng cá.

- Hãy thấu hiểu cho hội chị em não cá vàng sau sinh. Phải nói là trí não tệ kinh khủng. Ví dụ như mình từng để bếp ga cháy phừng phừng (không có nồi bên trên) và đi làm từ 7h30 sáng đến 5h30 chiều. Về nhà thấy bếp vẫn đỏ lửa. Cho nên việc "nhỡ quên" là điều dễ hiểu ở những bà mẹ khác. Nhưng trong chuyện này thì hậu quả quá đau lòng mà người mẹ, đúng là chỉ có nghĩ đến cái chết mới quên được. Mình thật không dám tưởng tượng việc mình "dám quên" con như vậy. Thương quá!

- Những người chỉ trích cô ấy, chắc không ai có con dính mẹ như sam, mẹ đi con cũng chạy theo; không ai gặp trường hợp mẹ đi làm, con đang ngồi chơi không để ý, lúc mẹ ra đến ô tô con quay ra thấy rồi chạy vội theo mẹ... Sao cứ phải đổ tiếng ác cho người mẹ vậy? Em bé mới 4 tuổi, người mẹ bây giờ có khác gì chết đi không? Đừng dồn ép người ta đến đường cùng.

- Tôi từng bỏ quên con ở sân bay, may mà không sao nhưng tôi cũng chết điếng người đi vì không hiểu sao mình lại như thế. Thằng lớn vào WC nam, thằng bé đi cùng mẹ vào WC nữ, mà lúc xong xuôi chỉ dắt thằng bé đi thôi, quên tiệt thằng lớn!

***

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, người mẹ đỗ ô tô bên lề đường và cho con ngồi lại ở trên xe, rồi vào cửa hàng tạp hóa mua sữa. Sau đó, người mẹ ra xe nổ máy và không để ý con đã xuống xe.

Thấy mẹ lên xe, bé M. đã cố mở cửa xe nhưng không được. Khi chị D. điều khiển ô tô di chuyển, bé M. đã bám, chạy theo xe. Người mẹ đã không phát hiện được sự việc cho đến khi đâm vào con thì mới biết.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra là do người mẹ đã thiếu chú ý, không kiểm tra con mà đã vội điều khiển xe rời đi, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Người mẹ được cho là vừa sinh con thứ hai được 2 tháng.

