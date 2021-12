'Dân chơi' 82 tuổi tông siêu xe Ferrari vào trung tâm thương mại

Vụ tai nạn xảy ra tại giáo xứ Sant Julià de Lòria của đất nước nhỏ bé Andorra vào ban ngày. Truyền thông địa phương Diara d'Andorra cho biết, người đàn ông 82 tuổi lái xe, nữ hành khách 59 tuổi và một nhân viên trung tâm mua sắm 44 tuổi đã bị thương trong vụ tai nạn và được điều trị tại bệnh viện.

Chiếc Ferrari 512 TR tông vỡ kính trung tâm thương mại. Ảnh: Diari d'Andorra

Có thông tin cho rằng chiếc siêu xe Ferrari 512 TR đang trên đường đi về hướng bắc ngang qua khu trung tâm thương mại thì bỗng va phải hàng rào chắn đường, băng qua nhiều làn và đâm qua cửa kính của trung tâm. Nhiều người cho rằng việc di chuyển tốc độ cao chính là yếu tố dẫn đến vụ tai nạn.

Hình ảnh và video quay tại hiện trường cho thấy chiếc siêu xe bị hư hỏng nặng. Phần đầu xe phải chịu tác động quá lớn từ cú va chạm khiến phần cản trước bị tan nát, nắp ca-pô bị lật, phần gầm xe cũng gặp hư hỏng không hề nhẹ.

Video hậu trường vụ tai nạn. Nguồn: Youtube/LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Ferrari ra mắt 512 TR vào năm 1991 như một bản nâng cấp của siêu Testarossa biểu tượng. Chỉ có hơn 2.200 chiếc được cho đã xuất xưởng, chúng đều được trang bị động cơ 4.9L 12 xi-lanh, cho công suất 422 mã lực và mô-men xoắn cực đại 491 Nm, cho phép xe đạt đến tốc độ 100 km/h chỉ trong 4,8 giây.

