Đám ma bệnh nhân Covid-19: Gia quyến quỳ khóc giữa đường, áo bảo hộ lẫn màu khăn tang

Sự xuất hiện của virus SARS-coV-2 và những làn sóng dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người trên thế giới, từ thể chất đến tinh thần. Tang sự vốn là một sự kiện lớn chất chứa quá nhiều nỗi đau của đời người, trong thời Covid-19 lại thêm u uất.

Điều tiếc nuối nhất, xót xa nhất, ám ảnh nhất của những người mất người thân trong thời điểm nhạy cảm này, đó là họ không được tiễn đưa người đã khuất theo một cách "bình thường", chậm rãi nói lời từ biệt.

Bởi sự đồng cảm ấy, clip ghi lại đám tang của một bệnh nhân Covid-19 tại Đắk Lắk đã gây bão MXH, dù phần lớn dân mạng không có thân quen gì với người đã khuất. Trong đoạn clip được anh Nguyễn Cường chia sẻ, thân quyến của bệnh nhân mặc áo phòng hộ trắng, cùng với màu khăn tang. Họ ôm hoa, cầm vài nén hương quỳ lạy giữa đường, "dẫn lối" cho hương linh người đã khuất.

Xe chở thi hài đi chầm chậm qua, trên xe chỉ có các nhân viên y tế và bệnh nhân. Không người nhà nào được phép có mặt trên xe hay lại gần thi hài, đúng theo quy định mai táng của Bộ Y tế.

Đám tang hiu hắt của bệnh nhân Covid-19

Anh Nguyễn Cường cho hay: "Đây là lễ an táng bệnh nhận thứ 35 tử vong do Covid-19 tại Đắk Lắk. Bệnh nhân cư trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

Bệnh nhân tử vong chiều 13/11 thì sáng 14/11 được đưa từ thành phố Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ tổ chức an táng, xử lý chôn cất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.".

Do ở Tây Nguyên chưa có trung tâm hỏa táng, bệnh nhân đã được địa táng. Khoảnh khắc hạ huyệt, chỉ có dăm bảy người mặc đồ bảo hộ kín bưng tiễn đưa người đã khuất về âm gian. Sự hiu hắt của đám tang đã khiến nhiều người rơi lệ.

Những người đã có người thân qua đời vì Covid-19 cũng chia sẻ những trải nghiệm đau đớn của mình khi phải tiễn đưa người thân mà không được gặp mặt lần cuối. Nhiều gia đình thậm chí còn không thể làm lễ tang, chỉ tổ chức lễ nhận tro cốt có vài ba người thân thích. Đó có lẽ sẽ là nỗi buồn còn ám ảnh họ một thời gian dài.

Theo báo Đắk Lắk, tính đến chiều 13/11, toàn tỉnh đã ghi nhận 5.986 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đang điều trị 2.966 trường hợp, 35 trường hợp tử vong và 2.985 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

