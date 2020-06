Đại gia Việt đi siêu xe, thích hút thuốc lào, bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng

Đại gia Việt có chiến lược kinh doanh khác biệt

Ông Lê Thanh Thản (SN 1949, Nghệ An) – đại gia “điếu cày” là một đại gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm 1974, khi sắp tốt nghiệp cấp 3, ông Thản ngưng việc học và lên đường ra trận trong những năm cuối cùng của cuộc chiến chống Mỹ với vai trò là chiến sĩ thông tin.

Sau chiến tranh, ông được cử lên Lai Châu và trở thành Phó chánh văn phòng Huyện ủy. Trong vai trò này, ông quy tụ công nhân vào tham gia xây dựng các công trình cho địa phương.

Tới đầu những năm 90, ông Thản thành lập Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu, (sau đổi thành Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu và nay là Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên), có trụ sở tại Điện Biên.

Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản.

Nhờ thoải mái hơn về cơ chế, ông kiếm được những gói thầu lớn không chỉ ở Lai Châu mà còn ở tỉnh Phongsaly của Lào. Đây cũng là thời điểm ông cho xây dựng khách sạn đầu tiên ở Lai Châu.

Năm 1993, ông xây dựng khách sạn Điện Biên Phủ tại Điện Biên. Khách sạn hoàn thành năm 1994, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Điện Biên, cũng là dịp để ông Thản được tiếp kiến nhiều quan khách Trung ương, mở ra một “con đường về Hà Nội” sau này.

Năm 1996, tỉnh Lai Châu đề nghị ông Thản nhượng lại khách sạn Điện Biên Phủ và đối ứng bằng một khu đất giá trị khác. Ông Thản đổi lấy và xây dựng nên khách sạn Mường Thanh tại thành phố Điện Biên. Từ đó đến nay, hàng loạt khách sạn mang thương hiệu của đại gia “điếu cày” đã lần lượt xuất hiện trên khắp các tỉnh thành dọc theo chiều dài đất nước.

Năm 2000, ông Thản xuống Hà Nội làm ăn, khởi đầu bằng việc mua một mảnh đất nhỏ trong khu đô thị Linh Đàm để xây khách sạn và khu căn hộ nhỏ. Từ đây, hàng loạt dự án nhà giá rẻ tại Hà Nội của ông Thản đã ra đời và được bán nhanh đến chóng mặt.

Khu vực mà ông Thản đầu tư chưa bao giờ được coi là “đẹp”. Nhưng ông có chiến lược kinh doanh bất động sản khác biệt so với các doanh nghiệp cùng ngành, đó là phân khúc khách hàng. Ông nổi tiếng với việc kinh doanh phân khúc nhà ở thương mại trung bình, với giá bán khoảng 15 triệu đồng/m2. Căn hộ tại các dự án bất động sản mà ông Thản bán đều có giá trị nằm trong khoảng 600 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Tháng 4/2019 tại TP HCM, đại gia “điếu cày” đã vinh dự được nhận bằng cử nhân thực hành của trường đại học World Records University.

Chia sẻ về gia đình, ông Thản cho biết, ông cưới vợ muộn, năm 37 tuổi. Vợ ông là giáo viên nhưng giờ đã nghỉ hưu. "Chúng tôi có 3 người con thì một là cháu Yến là cả hiện đang giữ vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn, cháu trai thứ 2 giờ cũng đảm trách vị trí phó giám đốc về mảng kinh doanh cho tập đoàn, còn cháu trai út còn bé lắm, đang học cấp 3", ông nói.

Sở hữu tài sản khổng lồ nhưng vẫn giữ thú vui dân dã

Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ với chuỗi 60 khách sạn và rất nhiều dự án bất động sản lớn nhưng ông Thản vẫn giữ sở thích hút thuốc lào. Trên chiếc xe Roll Royce của ông đều có điếu cày bên trong. Vì thế ông được mọi người gọi là đại gia “điếu cày".

Ông có sở thích hút thuốc lào.

“Thuốc thì tôi nghiện mỗi món thuốc lào. Cài này chắc là do phong thủy thì đúng này. Vì quê vợ tôi là ở huyện Vĩnh Bảo, đất đặc sản thuốc lào. Nói vậy thôi chứ tôi hút nó quen rồi, phải nói là bị lệ thuộc, người ta hút thuốc thì bị ho còn tôi thì ngược lại, chỉ cần dừng một hai hôm là tôi bị ho, bị viêm họng.

Ăn uống cũng vậy, nếu không phát sinh phải tiếp khách, tôi thường về nhà ăn cơm với vợ con. Bữa cơm thì bất di bất dịch không thể thiếu được cá bống, cá rô đồng, giếc sông kho nồi đất với bát canh ăn ghém mấy quả cà pháo muối mặn. Thiếu mấy món đó là tôi cứ nhạt mồm nhạt miệng, bứt rứt trong người”, ông Thản cho hay.

Ông còn sở hữu trại bảo tồn động vật hoang dã Trại Bò rộng 100ha, riêng vườn thú rộng 35ha ở Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An, với nhiều loài động vật quý hiếm như tê giác, sư tử, hổ, bò tót. “Đây là nơi mà hồi bé tôi với bạn bè trang lứa thường chăn bò, cắt cỏ. Sau này có một chút điều kiện thì tôi đầu tư 100ha đất ở đây để chăn nuôi, trồng trọt tăng gia thêm.

Dần dà, đi công tác khắp nơi, thấy ở đâu người ta bán con này, con kia thì tôi mua về thả vào đó. Khi thấy bà con quan tâm thì tôi cho thiết kế lại, rồi tìm mua thêm nhiều giống khác từ nước ngoài về như tê giác, sư tử, hổ, bò tót, voi, hươu, nai... chuyển thành khu tham quan.

Đại gia Thản và hai người con tài giỏi.

Tôi nói thật là làm cái này có lãi đâu, thậm chí chưa nói việc đầu tư ban đầu rất lớn mà còn phải thường xuyên bù một khoản không hề nhỏ. Nhưng ai lẽ thường ai cũng vậy, tôi mê, tôi thích thì tôi làm thôi. Ở đây hàng năm tôi phải chi ra gần 10 tỷ đồng để lo mọi chi phí vận hành.

Tôi xây dựng vườn thú vì muốn nhiều người khác không đủ điều kiện đi đây đó vẫn có thể qua chỗ Trại Bò để được mắt thấy, tai nghe những điều thú vị, lạ lẫm. Chỗ này giờ cũng tạo công ăn việc làm được cho 500 lao động là con em ở làng ở xã trong vùng, bà con cũng rất vui và ủng hộ”, vị đại gia chia sẻ.

Bị khởi tố về tội danh Lừa dối khách hàng

Tại buổi họp báo chiều 25/6, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can liên quan đến vụ án Lê Thanh Thản.

Theo đó, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, cho biết đến thời điểm hiện tại Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng và 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. "Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, sắp tới chúng tôi sẽ ra kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can", đại diện Công an TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản, để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng. Liên quan đến vụ án này, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố các bị can: Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Mai Quang Bài (SN 1960, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông); Vương Đăng Quân (SN 1958, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều chức năng xác định ông Lê Thanh Thản bị điều tra có liên quan đến tổ hợp chung cư, thương mại do Công ty cổ phần sản xuất-xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Nhiều người dân mua nhà tại đây đã có đơn kiến nghị gửi các sở ngành của Hà Nội đề nghị được cấp sổ đỏ. Theo phản ánh, rất nhiều người mua nhà tại dự án chuyển về đây ở từ vài năm nay nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ.

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn