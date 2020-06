Nhiều khách hàng “tố” nhân viên bảo hiểm Dai-Ichi tư vấn sai gây hiểu nhầm

Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh của người dân Thôn Ba Làng, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang về việc nhân viên bán bảo hiểm Dai-Ichi tư vấn sai về nội dung các gói bảo hiểm gây bức xúc kéo dài nhiều ngày qua.



PV Sức khỏe Cộng đồng đã vào cuộc tìm hiểu thông tin của người dân của người dân Thôn Ba Làng, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang.

Đơn thư phản ánh của người dân gửi Sức khỏe Cộng đồng

Theo đơn thư, gia đình bà Hà Thị Hằng mua bảo hiểm An Thịnh Chu Toàn của Công ty bảo hiểm Dai-Ichi do một người tên là Nguyễn Thanh Thức tư vấn. Bà Hằng cho biết, ban đầu bà Thức tư vấn cho bà và những người khác là đóng phí và tham gia bảo hiểm 10 năm. Mười năm qua, gia đình bà vẫn đóng tiền đầy đủ theo kỳ quy định. Khi hết mười năm, gia đình bà Hằng đi rút tiền bảo hiểm để lấy lãi thì mới biết hợp đồng có thời hạn là 15 năm. Hiện tại công ty không cho rút như lúc bà Thức nói ban đầu. Nếu gia đình bà nếu rút tiền về không đóng bảo hiểm nữa thì bị từ một khoản tiền lớn so với số đã đóng.



Với vẻ mặt buồn rầu, bà Hằng nói: “Chúng tôi đều là nhà nông. Nhận thức hạn chế. Ngoài làm ruộng, chúng tôi làm thêm phụ hồ, đổ bê tông. Gia đình không khá giả nhưng do cả nể và tin tưởng nên cố gắng tham gia bảo hiểm và nghe theo người tư vấn. Ai ngờ bây giờ lại như thế này. Bây giờ chúng tôi chỉ mong muốn được nhận lại số tiền gốc đã đóng, không cần lời lãi gì cả”.

Chứng nhận bảo hiểm An Thinh Chu Toàn cho gia đình bà Hà Thị Hằng

Bà Nguyễn Thị Phiên cho biết, hầu hết hợp đồng đều có thời hạn là mười lăm năm nhưng khi tư vấn đều được người bán bảo hiểm nói là thời hạn mười năm và không nói rõ nếu không tham gia đủ mười mười năm mà rút tiền thì bị trừ bao nhiêu tiền.



Chị Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết tư vấn viên (người bán bảo hiểm) tư vấn cho khách hàng là đóng đủ 4 năm. Nếu không có khả năng theo tiếp thì được rút số tiền đã đóng trong 4 năm. Người tư vấn không nói rõ cho người dân biết sẽ bị trừ bao nhiêu % số tiền đóng vào.



Chị Huyền cũng cho hay người bán bảo hiểm không nói rõ các nghĩa vụ, các điều khoản tham gia hợp đồng khiến người dân mơ hồ. “Người bán bảo hiểm chỉ đưa ra số tiền sau khi đáo hạn ở mức cao nhất để chúng tôi yên tâm ký hợp đồng mà không nói rõ các mức công ty quy định thấp nhất và trung bình. Khi đó chúng tôi không biết được sau khi đáo hạn mình sẽ mất những gì” - Người dân nói.

Chứng nhận bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền

Người dân tại đây cho biết thêm, khi họ ý kiến về các hợp đồng có nội dung sai với những gì tư vấn viên tư vấn ban đầu thì tư vấn viên (Nguyễn Thanh Thức) trả lời rằng: “Ngày trước chúng tôi không được đào tạo. Chúng tôi cũng không hiểu gì cả, bán thì cứ bán thôi chứ cũng chả hiểu gì đâu”.



Hiện tại chị Huyền và người dân Thôn Ba Làng, Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang đã gửi ý kiến thắc mắc tới chính nhân viên tư vấn bảo hiểm đã bán bảo hiểm cho họ và gửi đơn tới Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi. Đến nay người dân vẫn đang chông chờ vào cơ quan chức năng và Công ty Bảo hiểm Dai-ichi xem xét giải quyết.

Đại diện một số hộ gia đình đã mua bảo hiểm muốn đòi quyền lợi

PV đã làm việc với bà Phan Thị Cẩm Vân – Phụ trách Marketing Công ty bảo hiểm Dai-Ichi. Bà Vân cho biết: trách nhiệm của người tư vấn là phải tư vấn đủ và đúng hợp đồng bảo hiểm, phải tư vấn theo đúng Luật bảo hiểm quy định; khách hàng có quyền khiếu kiện khi thấy tư vấn sai hợp đồng để công ty xem xét giải quyết.



Chúng tôi đã liên hệ với đại diện Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài Chính về việc này. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và xử lý như thế nào?



Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: suckhoecongdongonline.vn