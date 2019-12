Cuộc sống thay đổi của Bảo Thy sau khi cưới chồng

Bảo Thy thay đổi nhiều sau khi cưới chồng

Sau hơn 1 tháng lấy chồng, cuộc sống của Bảo Thy đã có những thay đổi rõ rệt. Bảo Thy cho biết, trước đây, 2,3h đêm cô mới ngủ đến hôm sau 8,9 sáng mới ngủ dậy. Tuy nhiên khi lấy chồng, nếu không đi chơi thì 10h tối off fone, thì cô nằm tâm sự về một ngày trôi qua như thế nào rồi tầm 11h ngủ.

"Mình chưa quen nên có lúc nằm lâu hơn mới vào giấc được. Dạo này hết đau dạ dày, sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều do giờ sinh học đã được điều chỉnh lại".

Bảo Thy cho biết, giờ đây, cô thích up hình facebook, instagam lúc nào thì up chứ không còn bận tâm giờ hot hay bao nhiêu like... Cô thích gì ăn đó không cần ăn kiêng. Cô thích đi đâu mai xách vali lên đi liền.

"Bé Loan giờ đây ngộ quá ngộ... nhưng bé Loan vui và hài lòng", Bảo Thy chia sẻ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết, hiện cô đã đi du lịch riêng 2 người chứ trước đây mỗi chuyến du lịch cô thường đi cùng với 5 người.

Bảo Thy khóc trong đám cưới với chồng đại gia.

Trước đó, vào ngày 16/11 "Công chúa bong bóng" Bảo Thy chính thức lên xe hoa về nhà chồng trong sự chúc phúc của hàng triệu người hâm mộ, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Chồng của Bảo Thy là một doanh nhân có tên Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh, anh là người đã cầu hôn nữ ca sĩ vào tháng 8 năm ngoái bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn ở Maldives.

Trong ngày trọng đại, Bảo Thy đã bật khóc khi tìm được đúng người, đúng thời điểm. Chồng Bảo Thy luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô như công chúa, chính vì vậy ở độ tuổi 31, nữ ca sĩ quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi". Bảo Thy cũng lên tiếng bảo vệ chồng trước những lời dèm pha nhan sắc của cư dân mạng, cô cho biết ông xã không phải là nam thần showbiz hay diễn viên điện ảnh nên đừng ai bắt anh ấy phải đẹp trai lồng lộn.

Tác giả: Khang Anh

Nguồn tin: Doisongplus.vn