Sơn Tùng M-TP: Từng cô đơn đến cùng cực năm 18 tuổi, có người từng khuyên "đổi tên đi"

Video: Sơn Tùng M-TP kể về tuổi 18 cô đơn.

Từng cô đơn, lẻ loi đến cùng cực

Sơn Tùng M-TP cho hay, giấc mơ cực kỳ lớn của mình là đào tạo tài năng âm nhạc. Đó là đam mê.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Em chưa bao giờ làm gì ngoài hai từ đam mê. Đối với em, đam mê là cái giữ cho chúng ta đi đến tận chân trời, đi đến cuối con đường, để mình không hối hận.

Cuộc chơi này em suy nghĩ rất nhiều. Đam mê xuất phát từ cậu nhóc 18 tuổi. Em lăn lộn trong vòng 6 năm. Trong vòng 6 năm ấy, em học được rất nhiều thứ. Thắng nhiều, thăng hoa lắm nhưng sụp đổ không ít. Nhiều cảm xúc lắm. Khi mình nhìn lại, tất cả đều là khoảnh khắc kỷ niệm”.

Sơn Tùng từng rất khó khăn khi mới chập chừng vào nghề.

Sơn Tùng cảm thấy thương “thằng nhóc 18 tuổi ngày ấy”. Đó là ngày Tùng chập chững bước vào nghề với nhiều sự nghi ngờ, dèm pha của người xung quanh.

Ngày ấy, Tùng cô đơn đến cùng cực nhưng không một ai lắng nghe mình. Hàng ngày, Tùng đi diễn với chú, xem như là người cha thứ hai, rồi lại trở về.

“Nó làm điều gì cũng bị ngăn cấm, chẳng ai biết nó là ai vì tên khó đọc quá. Có người còn khuyên đổi tên đi”, Tùng chia sẻ.

Thế nhưng, Tùng vẫn quyết định để nguyên nghệ danh mình đã chọn. Vì Tùng tin rằng, dù cái tên ấy ngớ ngẩn nhưng một ngày nào đó, chính nó sẽ làm nên chuyện.

“Nhìn vào cậu nhóc tuổi 18 đó, em nghĩ sẽ có những trai xinh, gái đẹp tuổi 18 thế hệ sau. Họ đi tìm giấc mơ và biến giấc mơ thành sự thật”, Tùng nói.

Vì quá khứ của Tùng đã trải qua quá nhiều cô đơn trên hành trình ca hát, nên cậu không muốn sẽ có nhiều người chịu nhiều cảm xúc tồi tệ như vậy.

“Họ có thể cô đơn nhưng là cô đơn riêng biệt của cá nhân chứ không phải cô đơn trong cuộc sống. Họ lẻ loi nhưng không phải lẻ loi một mình. Em muốn họ có thể bay nhảy, được tôn trọng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Sơn Tùng thẳng thắn cho rằng, công ty của mình có thể sẽ không mang lại cho những “trai xinh”, “gái đẹp” nổi tiếng trên con đường ca hát nhưng bằng đam mê, sẽ giúp họ phát triển.

“M-TP Entertainmentkhông thể khiến họ nổi tiếng nhưng đó sẽ là nơi đàn hoàng nhất với họ”, nam ca sĩ tự tin.

Từng hoài nghi về Hãy trao cho anh

Sơn Tùng cho biết thêm, sau mỗi chặng đường, mỗi thời gian, sẽ dừng lại để xem mình đã đạt được những gì. Thông qua đó, Tùng cũng sẽ tự nhận ra những điều chưa làm được.

Riêng 2019, Tùng tự nhận thấy là năm có nhiều thành công. Tùng làm được nhiều việc có tên lẫn không tên. “Em nghĩ, mỗi công việc đều mang lại cho em những hứng thú mỗi khi mình thức dậy”, Tùng nói.

Sơn Tùng còn rất nhiều hoài bão.

Chỉ trong 1 năm, Tùng đã làm được 2 việc lớn là gửi đến khán giả sản phẩm Hãy trao cho anh và Sky tour. Cả hai đều chưa hoàn thiện, vẫn còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm, nhưng chúng làm Tùng vui.

“Cả hai đi song hành và có thể xem là một dấu mốc để lại cho em nhiều bài học quý giá”, Tùng thật thà nói.

Tùng tiếp lời: “Khi em đi như thế rồi, em và những người đồng hành mới học được nhiều thứ. Đó là những bài học mà không một ngôi trường nào có thể dạy được. Bài học được rút ra chính những gì mình trải qua”.

Ngoài ra, Sơn Tùng thừa nhận, trước khi thực hiện Hãy trao cho anh và Sky tour đã có rất nhiều lo ngại, rụt rè, không dám làm. Nhưng sau khi cả 2 thành công, chúng như là chiếc áo giáo giúp Tùng cùng ê kíp của mình tự tin để làm những điều sắp tới.

Đây chính là động lực để Sơn Tùng công bố các hoạt động nổi bật trong năm 2020 sắp tới.

Bao gồm: Ra mắt mạng xã hội Sky Social; Khai trương quán Cafe M-TP and Friends; Phát hành album Chúng Ta; Có 2 ca khúc sẽ được ra mắt lần lượt với 3 thể loại khác nhau hoàn toàn;

Tổ chức Sky Tour 2020; Ra mắt thương hiệu thời trang riêng và Tổ chức M-TP Year End Concert...