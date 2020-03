Cuộc gọi cuối của thượng úy công an hy sinh khi bắt tội phạm ma túy

Sáng 22/3, thượng úy Sầm Quốc Nghĩa cùng 8 chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - ma túy và kinh tế, Công an huyện Quế Phong vây bắt nhóm nghi phạm buôn ma túy tại xã Nậm Giải. Trong khi truy bắt, nghi phạm bất ngờ dùng hung khí chống trả quyết liệt làm thượng úy Nghĩa hy sinh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đang đề nghị Bộ Công an thăng quân hàm cho thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.