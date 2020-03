Nóng: Một chiến sỹ công an Nghệ An hi sinh khi truy bắt đối tượng buôn bán ma túy

Chiều 22/3, ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, một chiến sỹ công an huyện Quế Phong đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, lực lượng tuần tra Công an huyện Quế Phong phát hiện một đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn. Ngay sau đó, các chiến sĩ đã tổ chức tiến hành truy bắt.

Tuy nhiên, đối tượng này đã thủ hung khí chống trả, khiến một chiến sĩ bị thương. Chiến sĩ này nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Riêng đối tượng buôn bán ma túy đang được lực lượng chức năng truy bắt. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An điều tra làm rõ.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin