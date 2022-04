Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An rơi vào cảnh nợ thuế đầm đìa

Dự án Xây dựng hạ tầng cấp đất ở dân cư tại thôn 6 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu do Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An trúng thầu và thi công.

Thông tin từ Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ 1 thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An đang nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt lên đến hơn 2.140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, do nợ thuế quá 90 ngày, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An đã bị ngành thuế Nghệ An ra quyết định cưỡng chế bằng việc ngừng sử dụng hóa đơn trong vòng 1 năm.

Căn cứ dữ liệu theo dõi tại cơ quan thuế, doanh nghiệp này còn tồn 303 số hóa đơn. Nếu sử dụng số hóa đơn trên kể từ ngày 15/3/2022 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Được biết, trước đây, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An được xem là doanh nghiệp ‘có tiếng” ở huyện Quỳnh Lưu. Và, doanh nghiệp này cũng đã từng trúng nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu nói riêng và Nghệ An nói chung như:

Dự án Xây dựng hạ tầng cấp đất ở dân cư tại thôn 6 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng.

Hay, Dự án Nhà học 2 tầng, 12 phòng trường tiểu học Quỳnh Lâm A, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

Thậm chí, doanh nghiệp này trước đây còn thể hiện rõ tham vọng “Nam tiến” khi đã từng tham gia và trúng thầu gói: Xây lắp - cung cấp lắp đặt thiết bị - Xây lắp phát sinh lắp đặt thang máy do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 5 (TP HCM) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 9,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, doanh nghiệp này ngày càng vắng bóng trên thương trường đấu thầu xây lắp và đỉnh điểm hiện nay, doanh nghiệp này đang rơi vào cảnh lao đao khi nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng và bị ngành thuế Nghệ An ra quyết định cưỡng chế hóa đơn.

Được biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng Bằng An có trụ sở tại khối 1, Thị trấn Cầu giát, huyện Quỳnh Lưu do ông Đậu Đức Thiều làm Giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này với ngành nghề hoạt động chính là xây dựng chuyên dụng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn