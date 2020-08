Công Phượng trổ tài bắn rap, không quên PR áo do vợ thiết kế

Mới đây trên trang cá nhân của mình Công Phượng đã khoe NHM bức ảnh anh bịt khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm, tay cầm túi xách. Tiền đạo TP HCM tự nhận mình giống nhân viên đi thu tiền điện kèm theo đó là hashtag "big Tiền điện boi".

Công Phượng tự nhận là "Big tiền điện boi"

Bức ảnh của Công Phượng nhận được rất nhiều like và comments từ NHM. Không chỉ theo trend “Bigcityboi” của Binz, chân sút xứ Nghệ còn trổ tài bắn rap, tranh thủ PR cho mẫu áo phông do chính cô vợ Viên Minh thiết kế. “Yeah anh thích coi SEA Games. Áo anh thích là PM. Muốn mặc thì mua đi em. Có phiền thì sorry em”. Dù đã lập gia đình nhưng Công Phượng vẫn luôn là cầu thủ 'lầy lội' trên mạng xã hội.

Trổ tài bắn rap nhưng vẫn không quên quảng cáo áo phông PM

Trước khi tổ chức đám hỏi bí mật, Công Phượng và Viên Minh đã chung tay sáng lập một thương hiệu thời trang cho giới trẻ mang tên PM (Viết tắt Phượng Minh). Chính bởi vậy sau khi công khai chuyện tình cảm anh rất tích cực diện đồ thiết kế cũng như quảng cáo cho mẫu áo PM.



Hiện tại LS V.League 2020 vẫn chưa thống nhất được ngày trở lại, Công Phượng cùng các đồng đội của mình vẫn tập chay để duy trì phong độ. Hết nhổ răng khôn, mới đây trò cưng của HLV Park Hang Seo lại gặp vẫn đề ở gót chân nhưng theo thông báo của TP HCM anh chỉ bị thương nhẹ và có thể trở lại tập luyện ngay trong tuần này.

Tác giả: CP (TH)

Nguồn tin: Báo Thể thao TPHCM