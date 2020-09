Công Phượng tham vọng làm rapper, ngay lập tức được Wowy mời thi 'Rap Việt'

Công Phượng cũng không thể thoát khỏi sức hút của chương trình hot nhất hiện nay – “Rap Việt”, khi mới đây trên trang Facebook cá nhân, chàng cầu thủ đã tự tin thể hiện một đoạn rap ngắn và réo gọi rapper Wowy hãy quăng nón vàng cho mình. Dù chất giọng không được xuất sắc, đôi chỗ trật nhịp, quên lời, nhưng bù lại, anh khiến khán giả phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Tiền đạo quê Nghệ An viết: “Hy vọng anh Wowy quăng nón vàng chọn em” và còn để hashtag là #bigNghệAnboy.

Màn rap vui nhộn của Công Phượng nhận được mau chóng được khán giả nhiệt tình chia sẻ

Fan gửi danh tính "rapper xứ Nghệ" mới nổi để Wowy chiêu mộ thành viên thứ 9 cho đội mình

Tham vọng làm rapper cháy bỏng của Công Phượng đã được “lão đại” làng Rap để mắt tới trong chốc lát. Wowy vui vẻ để lại bình luận khi xem màn trình diễn “lầy lội” của anh chàng: “Ok em, dù anh đang fan cuồng JBEE làng lá, nhưng anh sẽ quăng nón cho em haha. Em rất dễ thương! Anh chọn em”.

Đáp lại, Công Phượng hào hứng: Em sẽ mang trong mình một tinh thần chiến binh. Sẽ không làm cho anh Wowy thất vọng”.

Đoạn hội thoại dễ thương từ các nhân vật chính

Khán giả và người hâm mộ “bật ngửa” khi nghe Công Phương cất giọng, một số người trêu đùa rằng: “Khi bạn là người đam mê đọc rap nhưng cuộc đời xô đẩy đi làm cầu thủ bóng đá. Nhưng mà trường hợp này thì làm cầu thủ bóng đá là đúng rồi nha anh”, “Wowy nghe được chắc quăng chổi vàng quá anh ơi”, “Tác dụng phụ của lấy vợ à anh?”, “Đi thi Rap Việt không khéo lại thành quán quân”,…

Công Phượng vốn nổi tiếng là cầu thủ có tính cách vui vẻ, khôi hài. Trong rất nhiều dịp, anh thường hay chia sẻ với người hâm mộ những khoảnh khắc ngẫu hứng ca hát, nhảy múa “lầy lội”.

Màn trổ tài "bắn rap" không giống ai của Công Phượng:

Your browser does not support the video tag.