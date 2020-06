Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 509/QĐ-TTg, ngày13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

Tại buổi lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, ông Nguyên Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Duy Đông – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, quyết định hợp nhất 4 trung tâm để thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh hết sức có ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An. Ngoài việc thống nhất một đầu mối, tổ chức một bộ máy tinh gọn, hiệu quả thì đặt ra kỳ vọng thay đổi được nội dung, hoạt động hiệu quả của công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Nghệ An là địa phương có nhiều điều kiện, diện tích rộng nhất nước, dân số đông, là trung tâm của Bắc Trung Bộ, trung tâm lưu chuyển các hoạt động kinh tế Bắc – Nam. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh còn khiêm tốn. “Điều này đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với trung tâm trong thời gian tới, trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Đức Trung yêu cầu, trước mắt trung tâm phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện để trung tâm hoạt động. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngay, trước mắt là cho 6 tháng cuối năm để có những kết quả nhằm góp phần khôi phục lại các hoạt động. Về dài hạn, trung tâm phải xây dựng được chiến lược, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bài bản, đối với từng hoạt động phải có phương pháp tiếp cận.

Ngoài thu hút đầu tư, trung tâm phải xúc tiến đầu tư tại chỗ các dự án đang triển khai trên địa bàn. Có vướng mắc, khó khăn gì thì trung tâm phải có trách nhiệm, cùng với các sở, ngành tháo gỡ. Đối với thương mại, làm sao tạo ra thị trường thương mại sôi động hơn, tạo ra thị trường cho các sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trung tâm phải xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành. Đồng thời, các sở, ngành phải tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động, đáp ứng yêu cầu để đạt hiệu quả cao nhất.

Tác giả: SỸ TÂN

Nguồn tin: nhadautu.vn