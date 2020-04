Công an Nghệ An tập trung cao nhất cho công tác phòng dịch COVID-19

Nghệ An có 419 km đường biên giới tiếp giáp với Lào, trong đó có 1 cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn thu hút vận chuyển nhiều hàng hóa và người xuất nhập cảnh hàng ngày rất cao.

Phát giấy chứng nhận cho công dân hết thời gian cách ly.

Tình hình phòng chống dịch bệnh COVID -19 đang được các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới gồm có Công an, Biên Phòng, Quân sự phối hợp lập chốt chặn, ứng trực 24/24 giờ phòng chống dịch bệnh.

Các chốt chặn kiểm soát biên giới nhằm phát hiện công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn biên giới, nhằm trốn tránh sự cách ly của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Hiện nay, trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An đã thành lập 66 tổ, chốt trên biên giới, trong đó có 55 tổ, chốt cố định và 11 tổ cơ động; bao gồm các lực lượng công an, dân quân, y tế địa phương, hải quan.

Các Đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành cũng thường xyên kiểm tra thực tế tại các điểm chốt chặn trên khu vực biên giới và nghe các đơn vị báo cáo tình hình triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh; việc xây dựng các lán trại, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên, thanh niên Công an tham gia nấu ăn cho người cách ly.

Trung úy Nguyễn Hữu Hào - Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn (tổ trưởng tổ công tác cắm chốt ở Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn) cho biết: Tất cả lực lượng làm nhiệm vụ được tăng cường thêm người tối đa, làm việc ngày đêm để phối hợp làm công tác kiểm soát qua lại biên giới, kịp thời ngăn chặn nhập cảnh trái phép, tầm soát y tế, đưa người nhập cảnh đến khu cách ly đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho tỉnh Nghệ An thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với các khu vực cách ly trong tỉnh, để đảm bảo sức khỏe cũng như chế độ của các công dân cách ly, hàng ngày cán bộ công an đã cùng các bộ phận liên quan tích cực chế biến, đảm bảo bữa ăn ngon lành, dinh dưỡng cho các công dân.

Bên ngoài khu cách ly luôn có lực lượng biên phòng, công an, dân quân tự vệ canh gác và bảo vệ nghiêm ngặt. Đến nay các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo được an ninh, không để xảy ra tình trạng công dân bỏ trốn.

Thiếu tá Lê Đức Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết: Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Vinh đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực cách ly. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng quân đội, y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm.

Đặc biệt, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự. Quan trọng là không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên đi kiểm tra thực tế, động viên các bán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chấp hành chế độ ứng trực và chú ý các biện pháp bảo đảm an toàn cho mình..

Ngoài công tác bảo vệ, lực lượng Công an Nghệ An còn hỗ trợ, chuẩn bị mọi công tác để tiếp nhận công dân vào các khu cách ly. Là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, CBCS không quản ngại khó khăn gian khổ, chấp nhận hy sinh, có thể bị lây nhiễm.

Đối với công dân hết thời gian cách ly, lực lượng công an cũng phối hợp đơn vị chức năng bố trí phương tiện đưa về địa phương. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cũng yêu cầu các công dân khi trở về gia đình tiếp tục tự theo dõi tình hình sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, mỗi CBCS đều phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, vì nhân dân phục vụ. Tất cả vì mục đích chung cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân