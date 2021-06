Công an làm rõ vụ việc "cả nhà giám đốc công ty điện hành hung hàng xóm"

Hình ảnh xô xát giữa hai bên được camera ghi lại (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến thông tin chị H.T.V. ở phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị ông Hoàng Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (đóng tại phường Hải Ninh) cùng người nhà kéo sang chửi bới, hành hung,đập phá tài sản, chiều ngày 4/6, trao đổi với Báo Giao thông, thượng tá Trịnh Văn Giang - Trưởng công an thị xã Nghi Sơn cho biết đã giao cho công an phường Hải Ninh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

"Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc này, qua hình ảnh camera ghi lại, diễn biến rất rõ ràng, sự việc không quá phức tạp nên đã giao cho Công an phường giải quyết theo thẩm quyền", thượng tá Giang cho hay.

Chiều cùng ngày, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND phường Hải Ninh xác nhận có sự việc gia đinh ông Hoàng Văn Dũng - Giám đốc TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (công ty tư nhân) cùng người thân mâu thuẫn với nhà chị V.

"Sự việc không có gì nghiêm trọng, giữa nhà ông Dũng và nhà chị V. có quan hệ họ hàng với nhau và có mâu thuẫn lâu nay. Về thông tin có phải chị V. đăng tải hình ảnh mất điện và là nguyên nhân dẫn đến đánh nhau hay không thì phải chờ kết luận của công an. Hiện tôi cũng đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xử lý,làm rõ", ông Phương cho biết thêm.

Trước đó, theo phản ánh của chị H.T.V. vào khoảng 16h20 phút ngày 1/6, khi chị đang ngồi bán hàng trong nhà thì bất ngờ bị Hoàng Thị D., Hoàng Thị Th., Hoàng Văn D. kéo sang chửi bới, có lời lẽ xúc phạm chị. Ông Hoàng Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tiêu thụ điện năng Thanh Hải (bố của 3 người trên) cũng kéo sang nhà chị V. chửi bới.

Lúc này, chị V. có lời qua tiếng lại với những người trên, bất ngờ bị Hoàng Văn D. tát vào mặt, ông Dũng cùng chị D., chị Th. cũng xông vào hành hung chị V. "Mặc dù lúc đó có nhiều người can ngăn, thế nhưng gia đình ông Dũng vẫn rất hung hăng, chị D. còn chạy về nhà cầm một con dao xông vào đòi chém tôi, rất may lúc này nhiều người lao vào can ngăn", chị V. cho hay.

Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera an ninh ghi lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an phường Hải Ninh làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Phúc Tuấn

Nguồn tin: Báo Giao thông