Con dâu mặc váy ngắn hỏi bố chồng "có hở lắm không ba" gây tranh cãi: Nữ chính lên tiếng

Từ trước đến nay trong dân gian nói nhiều về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vì đây là mối quan hệ đã từng gây ra nhiều sóng gió nhưng dường như không mấy ai đề cập đến mối quan hệ bố chồng - nàng dâu.

Clip con dâu tạo dáng trước mặt bs chồng và hỏi "có hở hang lắm không" viral trên MXH (Nguồn: Tiktok C.N.M)

Mới đây, tài khoản Tiktok C.N.M đăng tải đoạn clip ngắn "lý do mình lấy chồng năm 20 tuổi". Đoạn clip này có nội dung khoe bố chồng hiện đại, luôn ủng hộ sở thích của các con, kể cả con dâu nhưng lại gây tranh cãi dữ dội trên MXH.

Trong clip, con dâu mặc chiếc váy body màu đỏ rất quyết rũ, đứng tạo dáng trước gương và hỏi bố chồng: "Ba thấy con mặc sao ba?". Người ba chồng mỉm cười và đáp: "Quá đẹp luôn, con gái ba đẹp".

Sau đó, con dâu hỏi thêm: "Có hở hang lắm không ba?", người ba chồng trả lời "cỡ này là được", đồng thời nêu quan điểm con gái thời hiện đại có thể phô những điểm mạnh vòng 1, vòng 3 của mình.

Cuối clip, cô con dâu chốt lại: "Ba chồng là số 1. Ba má chồng mình rất xịn luôn".

(Ảnh chụp màn hình hình)

Cô con dâu đăng tải clip này lên để khoe bố chồng có quan điểm rất thoáng, trong clip người cũng không thể hiện khoảng cách, gọi nàng dâu là con gái, thế nhưng dân tình lại kịch liệt "phản đối". Sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn clip đã thu hút hơn 5,3 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận trái chiều, nhiều người cho rằng hàng động tạo dáng của con dâu trước mặt bố chồng có phần thiếu ý tứ.

"Biết là ý chủ thớt muốn khoe ba má chồng tâm lý, thương con dâu nhưng phụ nữ đã có gia đình phải ý nhị một chút. Có thể bạn xem đó là sự vô tư nhưng chắc chắn nhiều người nhìn vào sẽ thấy việc ăn mặc đồ bó sát và hỏi những câu nhạy cảm trước mặt bố chồng là không nên. Mình con gái phải biết giữ kẽ dù bố mẹ chồng có thoải mái đến đâu, không phải vậy là hay", tài khoản Mai Nguyễn bày tỏ.

Những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng về nội dung đoạn clip

"Bố mẹ chồng mình cũng thoải mái lắm, rất thương và hiểu các con, kể cả con dâu. Thế nhưng, có bận đồ hở hay đẹp cũng không dám hỏi như vậy, cùng lắm khoe với mẹ chồng chứ không phải ba chồng", Trình An bình luận.

"Bản thân mình thấy việc làm này là không nên. Ngay cả với ba ruột mình cũng giữ ý tứ. Thoáng thì thoáng chứ không ai bận đồ body đứng lắc lắc trước mặt ba chồng rồi hỏi đẹp không đâu", Bông Võ nêu quan điểm.

Trong khi đó, một số ý kiến chỉ ra việc dẫn dắt video của nàng dâu không hợp lý. "Thấy ngại ngại kì kì sao á. Em tưởng lí do lấy chồng năm 20 tuổi là anh chồng như thế nào đó, ai dè quay qua ba chồng hỏi mặc váy như thế này có được không".

Trước "bão" bình luận trái chiều, M.H (TP.HCM) - chủ nhân của đoạn clip chia sẻ: "Clip này mình muốn thể hiện là ba má chồng mình lớn tuổi rồi nhưng tư tưởng rất thoáng. Luôn ủng hộ và hỗ trợ cho con cái trên mọi mặt trận luôn mọi người ạ. Có lẽ do trang phục và góc quay chưa thật phù hợp nên khiến nhiều người hiểu sai".

M.H cũng dành nhiều lời hay ý đẹp khi nhắc đến người bố mẹ thứ 2: ""Mặc dù lớn tuổi nhưng ba mẹ thường xuyên cập nhật những tư tưởng mới mẻ, hiện đại và không ngại chia sẻ với con cái như những người bạn.

Chính vì thế mà mình coi ba mẹ như ba mẹ ruột của mình và mình tin ba mẹ đối với mình cũng vậy. Có lẽ, cũng vì thế mà hành xử của mình trong clip với ba là rất thân thiết, không có khoảng cách".

Dù truyền tải thông điệp tích cực nhưng lại khiến dân mạng hiểu lầm, M.H gửi lời xin lỗi và cho biết nếu được làm lại, cô nàng sẽ chọn góc quay và trang phục phù hợp hơn.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn