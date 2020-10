Cố tình vượt qua đập tràn, xe tải chết máy bị nước lũ cuốn trôi

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 10/10, tại cầu Sông Trạm, đoạn qua xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Thời điểm trên, một chiếc xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Nam đang lưu thông qua cầu Sông Trạm thì bất ngờ bị chết máy. Lúc này, nước trên cầu chỉ ngập khoảng nửa bánh xe nên tài xế đã kịp thoát ra ngoài và gọi người dân đến ứng cứu.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, nước lũ đã dâng lên cao, chảy xiết nên không ai dám lại gần chiếc xe. Đến 11h, chiếc xe đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. May mắn là vụ việc không gây thương vong về người.

Được biết, thời điểm trên, xe tải chở hàng hải sản lên xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) để nấu đám cưới. Lúc xe tải bị nước lũ cuốn trôi, tài xế chưa kịp lấy hàng ra ngoài nên thiệt hại tài sản khá lớn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đặt barie không cho người và phương tiện qua lại khu vực đang có nước lũ nguy hiểm này.

