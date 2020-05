Cố tình "thông chốt", nam thanh niên tông văng CSGT xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Dương Quốc Dũng

Sự việc xảy ra vào 16h22 ngày 10/5, trên một đoạn đường thuộc thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Thời điểm trên, có 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy lạng lách rồi "cà khịa" xe khác trong quá trình lưu thông trên đường. Khi bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên cầm lái đã cố tình tăng ga rồi tông văng chiến sĩ này xuống đường.

Dù cố gắng dựng xe bỏ chạy nhưng thanh niên cầm lái đã bị các chiến sĩ CSGT khống chế. Trong khi đó, nam thanh niên ngồi phía sau đã nhanh chân bỏ chạy.

Đáng chú ý, toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm trên đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhiều người sau khi xem xong clip đều tỏ ra bức xúc trước hành động liễu lĩnh, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông của hai thanh niên này. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh nam thanh niên ngồi sau bỏ mặc bạn mình khi gặp nạn thì nhiều người cũng phải bật cười.

Dù chưa rõ thanh niên vi phạm trên bị xử lý ra sao nhưng hiện clip này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

