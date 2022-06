Cô gái bị gã đàn ông hành hung trên xe buýt và lý do bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra trên một tuyến xe buýt ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và được camera hành trình ghi lại.

Cụ thể, khi đang đi ra cửa để xuống xe, người đàn ông bất ngờ quay sang tát thẳng vào mặt một cô gái trẻ. Nạn nhân lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi và định tát lại đối phương. Tuy nhiên, gã đàn ông nhanh chóng túm lấy tóc cô gái rồi xô cô ra trước khi rời đi. Ngay sau đó, người đàn ông này đã bị bắt giữ.

Được biết, trước khi tát nữ sinh, người đàn ông đã nói với cô ấy rằng: "Cô có cảm thấy xấu hổ khi ăn mặc theo cách này trong tháng Ramadan không?".

Nạn nhân cho biết, cuộc tấn công đã khiến cô sợ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn