Cô gái "bay như chim" vào quán cafe, hành động xấu xí của tài xế đáng lên án

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn vào chiều ngày 2/4 vừa qua. Theo đó, 2 cô gái khi chuẩn bị đánh lái, rẽ sang đường thì va chạm với chiếc ô tô đang di chuyển. Do đang trên đà tránh chiếc xe, cô gái không kịp phanh, lao thẳng vào quán cafe trước mặt.

Người ngồi trên xe bị hất văng vào giữa quán, chiếc xe đổ rầm, húc vào bộ bàn ghế bày trước vỉa hè. Chứng kiến vụ tai nạn, những vị khách ngồi tại quán đều kinh hãi, lập tức chạy ra hỏi han, giúp đỡ nạn nhân.

Tuy nhiên chiếc xe ô tô đã bỏ chạy ngay sau đó. Một số người dân đã hô hoán, yêu cầu tài xế dừng xe, đồng thời nhanh chóng ghi lại biển số.

