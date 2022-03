Cô gái bất ngờ giật đĩa thức ăn rồi ngấu nghiến giữa bàn tiệc sang trọng, biết lý do ai nấy đều đồng tình

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một cô gái trẻ bất ngờ cầm nguyên đĩa thức ăn rồi ngấu nghiến ăn trước mặt nhiều khách khứa.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu vì hành động được cho là phản cảm của cô gái trẻ. Tuy nhiên, sau khi xem hết đoạn clip và hiểu ra nguyên nhân cô gái làm như vậy, ai ai cũng gật gù đồng tình.

Cụ thể, trong không gian tiệc tùng khá sang trọng, khi người phục vụ bưng các món ăn ra bàn, chỉ có duy nhất cô gái chủ động đứng lên để bày biện thức ăn ra bàn, còn các vị khách ngồi cùng chỉ ngồi im nhìn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có chuyện cô gái vừa đặt đĩa thức ăn xuống, những vì khách đã tranh giành, nhanh tay gắp về phía bát của mình.

Your browser does not support the video tag.

Quá tức giận trước hành động "kém duyên" của các vị khách cùng bàn, cô gái đã nhấc luôn đĩa thịt và đứng bốc ăn một mình để "dằn mặt" các vị khách.

Tất nhiên, sau khi biết được lý do, cư dân mạng lại quay sang ủng hộ, đồng tình với hành động của cô gái.

"Đúng là xem hết clip mới biết ai kém duyên, ai vô duyên, xin lỗi vì đã trách nhầm cô gái khi chưa xem hết clip nhé"

"Thời buổi nào rồi mà còn giành giật đồ ăn thế kia"

"Thấy không gian tiệc tùng cũng sang trọng mà các vị khách kia chẳng sang trọng gì cả. Chỉ tội cho cô gái, tự nhiên lại phải đóng vai xấu".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn