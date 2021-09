Cô gái 'bán khỏa thân' rơi từ ban công làm bẹp nóc ô tô, lý do khiến nhiều người ngao ngán

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi lại sự việc xảy ra vào ngày 5/9 cho thấy khoảnh khắc một cô gái ngã thẳng xuống nóc xe sedan màu đen đỗ trước một tòa nhà chung cư ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Cú va chạm quá mạnh khiến xe bị bóp méo. Đáng chú ý, cô này khi ngã xuống xe ở trạng thái bán khỏa thân, chỉ mặc áo mỏng, quần lót.

Một lúc sau vụ va chạm, cô gái lăn lộn trong đau đớn và bắt đầu ngồi xoa lưng.

Camera sau đó chiếu cảnh một nam thanh niên vội vàng chạy đến chỗ cô gái, hôn người yêu. Vụ việc xảy ra khi hai người đang âu yếm bên cạnh ban công. Cô gái dường như trượt chân và rơi xuống.

Cô gái ngồi trên nóc xe hơi sau cú ngã từ ban công.

Một người chứng kiến vụ việc cho biết cô khá sốc: “Tôi đang đi bộ về nhà thì sự việc xảy ra. Tôi không thấy cô ấy ngã nhưng chúng tôi nghe thấy tiếng va chạm mạnh và thấy cô ấy đã trên đầu xe. Một người đàn ông sau đó chạy tới và giúp cô ấy".

Cô gái sau đó được đưa đến bệnh viện, chỉ bị thương nhẹ ở lưng nhưng phải ở lại đây vài tuần để chữa trị.

Cặp đôi cũng phải bồi thường thiệt hại cho người hàng xóm sống cùng chung cư - chủ sở hữu chiếc xe đen, theo The Sun.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn