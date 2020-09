Clip: Xuất hiện đám mây kỳ dị hình rắn khổng lồ trên bầu trời

Your browser does not support the video tag.

Đám mây màu trắng với hình trụ dài uốn lượn giống như một con rắn lơ lửng trên bầu trời ở huyện Wonosobo, Trung Java, Indonesia hôm 4/9. Người dân địa phương coi đó là một điềm lành báo hiệu cho sự may mắn sắp đến.

“Chúng tôi vô cùng vui mừng khi thấy đám mây. Nó giống như một món quà từ Chúa, thông báo rằng những ngày tới sẽ rất tuyệt vời”, anh Erlangga, một người dân địa phương chia sẻ. Anh nghĩ đám mây là một dấu hiệu may mắn. Đây cũng là lần đầu tiên người dân địa phương bắt gặp đám mây như vậy. Một số thậm chí còn cầu nguyện sau khi chứng kiến cảnh tượng độc đáo.

Tuy nhiên, theo Yoga Sambodo, người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG), đám mây rắn là hiện tượng tự nhiên bình thường. Ông nói: “Đám mây thực sự đẹp, nhưng đó chỉ là mây cuộn. Dù vậy, việc vẻ đẹp của nó mang lại hy vọng cho mọi người cũng rất tốt”.

Mây cuộn là đám mây hình ống nằm ngang, xuất hiện ở độ cao thấp. Mây cuộn cùng với mây thềm là hai loại chính của mây cung. Mây thềm cũng hình thành ở tầm thấp và nằm ngang tương tự mây cuộn nhưng có hình dạng khác.

Tác giả: Công Hiếu (t.h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn