Clip: Xe tải nhập làn ẩu, hất văng 2 người đi xe máy ở Hà Nội

Vụ tai nạn xảy ra vào 8h25' sáng 1/7 trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng cầu Nhật Tân - Nội Bài và được camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một chiếc xe tải đang chuẩn bị nhập làn thì va chạm với xe máy của một đôi nam nữ đi cùng chiều. Xe máy của cặp đôi bị hất văng, 2 nạn nhân nằm bất động sau vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến một chiếc ô tô con bị hư hỏng do xe máy văng trúng, rất may đôi nam nữ chỉ bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

