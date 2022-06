Va chạm với xe buýt, ô tô con lật ngửa ở trạm thu phí

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Nguyễn Thanh Hải

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô 4 chỗ va chạm với xe buýt rồi lật ngửa ở trạm thu phí, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 16/6, tại trạm thu phí cầu Đồng Nai theo hướng cầu Đồng Nai - Tp.Biên Hoà.

Vào thời điểm trên, một nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô con 4 chỗ lưu thông qua cầu Đồng Nai, khi đi đến trạm thu phí thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe buýt di chuyển cùng chiều. Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến chiếc xe bị lật ngửa. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, may mắn là nữ tài xế cùng 2 em nhỏ trên xe không bị thương.

Được biết, trạm thu phí cầu Đồng Nai đã tạm ngừng hoạt động, các phương tiện lưu thông đông đúc trong giờ cao điểm và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn