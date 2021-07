Clip: Tuột khỏi tay chồng, người phụ nữ rơi xuống từ tầng 9 chung cư

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xả ra vào ngày 13/7, tại một khu chung cư ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang treo lơ lửng bên ngoài ban công tầng 9. Trong khi đó, chồng của cô đang cố hết sức để nắm lấy tay vợ và giữ cô lại.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, người phụ nữ đã rơi xuống dưới trong tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến.

Được biết, nạn nhân được đưa tới bệnh viện để cấp cứu ngay sau đó. Dù sống sót nhưng người phụ nữ bị thương rất nặng và đang trong cơn nguy kịch.

Cảnh sát xác định, 2 người trong clip là vợ chồng. Trước khi xảy ra tai nạn, cả 2 đã có màn tranh cãi và người vợ đã trượt chân ngã khỏi ban công. Hiện phía cảnh sát chưa nhận được đơn khiếu nại nào về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn