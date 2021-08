Clip: Truy đuổi thanh niên vi phạm, thượng úy công an hy sinh

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 18h56 ngày 2/8, trên đường Lò Gốm, quận 6, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tổ công tác chống COVID-19 của Quận 6 đang tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thì bất ngờ phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng chống dịch nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, nam thanh niên này không những không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đã đuổi theo.

Trong clip ghi lại được cho thấy, khi truy đuổi đến đường Lò Gốm, chiếc xe máy của một thành viên tổ công tác là thượng úy P.T.T (29 tuổi) đã lao vào tường nhà dân. Mặc dù được các đồng đội hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng thượng uý T. đã không qua khỏi.

Được biết, nam thanh niên vi phạm là Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ đường Hậu Giang, Phường 6, Quận 6). Sau khi sự việc xảy ra, Võ đã đến cơ quan công an trình diện.

Thông tin thêm trên tờ Người lao động, Công an quận 6 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera điều tra về vụ việc. Hiện công an đang làm rõ thượng úy công an lạc tay lái hay bị đối tượng Võ dùng chân đạp ngã xe dẫn đến hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

