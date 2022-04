Clip: Trâu "điên" truy đuổi, húc người đàn ông ngã sấp mặt trên phố

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một con trâu trưởng thành đang hung hăng chạy trên phố. Khi thấy một người đàn ông đi xe máy dừng trên đường, con trâu liền lao tới húc ngã.

Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân vừa đứng dậy, con trâu "điên" tiếp tục lao tới truy đuổi khiến người này phải hốt hoảng bỏ chạy.

Được biết sự việc xảy ra tại Trung Quốc và người đàn ông trong clip chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều không khỏi sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn