Clip: Trăn 22 kg nuốt nguyên con dê 25 kg ở Quảng Nam

Ngày 8-9, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam xác nhận người dân trên địa bàn xã Quế Phong (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa bắt được một con trăn "khủng".

Trước đó, vào trưa 7-9, anh H.V.H. (ngụ xã Quế Phong) ra chuồng dê ở khu vực rừng Hố Nước giáp xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức) thì phát hiện một con trăn dài gần 5 m.

Con trăn khủng nuốt nguyên con dê bị người dân bắt Clip: Facebook

Thấy con trăn đang cuộn tròn, bụng phình to, anh H. nghi ngờ con trăn đã nuốt con dê của mình mất trước đó nên gọi người phụ giúp vây bắt.

Sau khi mổ bụng trăn, người dân lấy ra con dê nặng khoảng 25 kg, con trăn sau khi mổ bụng có cân nặng 22 kg. Theo người dân, thời gian qua những hộ chăn nuôi gia súc trong núi liên tục mất dê và lợn. Họ nghi ngờ những con trăn lớn trong rừng đã ăn gia súc của mình.

Con trăn ăn con dê bị người dân bắt Ảnh: Facebook

Theo một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, con trăn này là loại trăn gấm có trong Sách Đỏ Việt Nam. Khu vực phát hiện con trăn là đồi núi rừng tự nhiên, có nhiều hang động nên có rất nhiều trăn sinh sống.

Trước đó, tháng 12-2015, người dân xã Quế Thọ từng bắt được con trăn núi dài 5 m, nặng 30 kg nuốt một con bê.

Tác giả: Q.Vinh

Nguồn tin: Báo Người lao động