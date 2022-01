Clip: Thót tim khoảnh khắc tài xế quay đầu ôtô trên con đường siêu hẹp

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn quay xe trên vách núi cực kỳ liều lĩnh khiến người xem thót tim.

Cụ thể, một chiếc xe hơi màu xanh đang di chuyển trên một con đường nhỏ nằm trên vách núi cheo leo. Không rõ vì lý do gì, anh ta đã phải cho xe quay đầu lại. Tuy nhiên, thay vì đi lùi, nam tài xế lại quyết định quay đầu xe.

Sau nhiều lần lùi lại, bánh sau gần như đã vượt qua khỏi mép vực khiến người xem phải thót tim. May mắn là chiếc xe cuối cùng cũng quay đầu một cách ngoạn mục.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về 31 triệu lượt xem. Đa số người xem đều tỏ ra ngưỡng mộ trước tài năng lái xe của tài xế này. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, đây là một hành động nguy hiểm.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn