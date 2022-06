Clip: Thót tim khoảnh khắc bé gái bất ngờ rơi khỏi cửa sổ xe buýt

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc buýt đang dừng đỗ sát lề đường thì một bé gái 2 tuổi bất ngờ rơi từ cửa sổ xuống đất. Cùng lúc này, một chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đi tới. Phát hiện ra sự việc, tài xế đã lập tức phanh xe lại để tránh đâm vào nạn nhân.

Mẹ của bé sau đó đã xuống xe, chạy tới chỗ con gái và bế cô bé lên. Theo tài xế xe buýt, người phụ nữ nói rằng con mình không sao và đề nghị anh tiếp tục hành trình.

Được biết, bé gái ngồi cạnh mẹ và chơi cạnh cửa sổ xe buýt trước khi mất thăng bằng và ngã xuống đường.

