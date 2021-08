Clip: Thót tim cảnh bé gái bị mắc kẹt ngoài cửa sổ tầng 23, chỗ đứng chỉ rộng bằng nửa bàn chân

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào chiều 25/8 vừa qua tại Giao Chỉ, Hà Nam, Trung Quốc. Theo đó, một người dân sống ở căn hộ bên cạnh bỗng phát hiện thấy một bé gái 4 tuổi đứng chênh vênh bên ngoài cửa sổ tầng 23.

Không biết bằng cách nào, bé gái đã trèo ra ngoài cửa sổ phòng tắm. Những hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, mép ngang của bức tường bên ngoài chung cư nơi bé đứng chỉ rộng hơn nửa bàn chân và bé gái có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Bé gái vô cùng hoảng sợ hai tay bám chặt mép cửa sổ và liên tục gọi mẹ.





Bé gái bị mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 23.

Chứng kiến cảnh tượng này, người dân ngay lập tức gọi báo cảnh sát và đội cứu hộ tới để giải cứu bé gái. Khi đội cứu hộ tới nơi, căn hộ ở tầng 23 đã khóa cửa và bên trong không có ai trả lời.

Trong lúc đội cứu hộ đang phá khóa thì mẹ của bé gái trở về. Khi cánh cửa mở ra, một nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy vào, nhấc bổng bé gái vào bên trong.

Cảnh sát giải cứu bé gái thành công.

Được biết, bé gái đã đứng ở nơi nguy hiểm như vậy suốt 10 phút. Khi biết chuyện gì vừa xảy ra với con, người mẹ cũng hoảng sợ không kém, chỉ biết ôm chặt lấy con gái mà khóc.

Chị cho biết, chị chỉ định ra ngoài một lúc rồi về nên nghĩ rằng để con ở nhà một mình sẽ không sao, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc thót tim thế này. Có lẽ bé gái muốn đi chơi nhưng cửa lại khóa nên bé đã tìm cách trèo ra ngoài cửa sổ mà không hề hay biết hành vi đó nguy hiểm cỡ nào.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn