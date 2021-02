Clip: Tài xế ô tô tông bay học sinh đi xe đạp rồi lao như trong phim

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 11h ngày 19/2, trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn xóm 9, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với một học sinh đi xe đạp cùng chiều. Cú va chạm xảy ra khiến em học sinh ngã xuống đường bị xây xát nhẹ, chiếc xe đạp bị tông văng khoảng 20 mét.

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe ô tô tiếp tục lao vào 1 ki ốt cắt tóc, đâm hỏng 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, mái che ki ốt đổ sập. May mắn là túi khí bung nên tài xế không bị thương.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này. Hầu hết mọi người đều cho rằng nam học sinh đã có màn thoát chết khó tin.

