Clip: Tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy trên phố

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 19/6, tại đường Pal Link, Suryanagri ở Thành phố Jodhpur, bang Gujarat, Ấn Độ.

Trong clip, một cảnh sát đang bị kéo lê trên nắp capo của một chiếc xe ô tô. Anh ta gần như không thể bám trụ được khi chiếc xe tiếp tục di chuyển. Phát hiện ra sự việc, một người dân đã dùng xe máy chặn đầu chiếc ô tô để giải cứu cảnh sát giao thông.

Jaikishan Soni, một cảnh sát từ đồn Cảnh sát Devnagar cho biết: "Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì một chiếc xe ô tô màu trắng chạy ngang qua. Cảnh sát trưởng đã ra tín hiệu cho xe dừng lại và chỉ cho người lái xe rằng anh ta không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, người lái xe đã phản bác lại và cho rằng mình đang đi trên làn đường không cần thắt dây an toàn.

Sau khi xảy ra tranh cãi, tài xế quyết định tăng tốc bỏ chạy bất chấp Gopal Bishnoi, một cảnh sát giao thông khác đang đứng chặn đầu xe".

"Anh ta đột ngột khởi động xe và quyết định phóng đi, bất chấp Gopal Bishnoi đang đứng phía trước. Gopal Bishnoi sau đó bị hất lên capo của chiếc xe", Soni cho biết thêm.

May mắn là nam cảnh sát đã cố gắng bám chặt vào cần gạt nước của xe nên anh ta không bị ngã xuống đường. Sau khi chạy được quãng đường hơn 1km, tài xế ô tô đã bị một người dân chặn xe lại. Hiện người này đã bị bắt giữ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn