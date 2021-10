Clip: Sốc cảnh trăn khổng lồ ngóc đầu tấn công người quay phim

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 20 giây, ghi lại cảnh một người đàn ông bị con trăn khổng lồ tấn công khiến người xem thót tim.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một người đàn ông đang cầm máy quay ghi lại cảnh một con trăn có kích thước khủng đang nằm sát tường.

Tuy nhiên, khi vừa quay đến phần đầu thì con trăn bất ngờ ngóc đầu dậy rồi tấn công người quay phim. Quá hoảng sợ, người đàn ông la hét thất thanh.

Sau khi clip được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều không khỏi thót tim khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn giật mình với con trăn. Không biết người quay phim có sao không", "Phải nói là con trăn quá khủng, sợ hết hồn luôn", "Chưa bao giờ thấy một con trăn to như vậy. Chắc người quay phim phải can đảm lắm mới dám lại gần".

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn