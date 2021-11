Clip: Sốc cảnh 2 bé trai hồn nhiên nhảy nhót trên nóc tòa nhà 22 tầng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 24/10, tại một khu chung cư ở Hàm An, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trong clip, có hai đứa trẻ đang hồn nhiên chơi đùa trên tầng 22 của tòa nhà. Bé trai lớn hơn thậm chí còn nhảy nhót qua lại 3 lần ở khoảng trống giữa 2 tòa nhà mà không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào.

Trong khi đó, cậu bé áo cam đứng một bên rồi liên tục cổ vũ. Điều đáng nói là khu vực 2 đứa trẻ này chơi đùa khá hẹp và không có lan can hay rào chắn. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông đã vội vàng liên hệ với ban quản lý tòa nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ban quản lý đã lập tức cử người đến đưa 2 bé trai xuống. Rất may là cả hai đều bình an vô sự.

Theo chị Dư, một nhân viên làm việc tại đây cho biết, khu vực 2 đứa trẻ chơi đùa thường ngày cấm người ra vào. Tuy nhiên, ổ khoá ngăn cách đã bị ai đó cố tình phá hỏng và vẫn còn lưu lại vết tích, hiện vẫn chưa rõ là do 2 đứa trẻ hay người nào khác gây ra.

Sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý của tòa nhà đã nhanh chóng thay ổ khóa mới đồng thời kêu gọi cư dân hãy trông chừng con nhỏ cẩn thận để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn