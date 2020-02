Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 16h ngày 14/2, tại tỉnh lộ 422, đoạn qua địa phận xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo đó, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo con gái phía trước đang lưu thông trên đường thì bất ngờ va trúng một người đi xe máy chạy cùng chiều.

Dù va chạm rất nhẹ nhưng người phụ nữ vẫn loạng choạng tay lái khiến bé gái rơi xuống đường, ngay sát cạnh chiếc xe tải vừa đi tới. May mắn là bé chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin